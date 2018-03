D'Orbigny à Hollywood.... C'est ce que vit cette semaine Nidia Santiago. La productrice a installé sa société Ikki films dans cette commune tourangelle en 2016 après avoir quitté Paris, et elle est en effet en lice pour les Oscars du cinéma dans la catégorie des courts-métrages d’animation, pour « Negative Space », conçu en 2016 à Orbigny et à Vendôme et diffusé en juin dernier sur Arte. Pour les films d'animation, les gens sont prêts à partir de la ville pour aller à la campagne, pour être au calme. Ce n'était pas facile au début mais maintenant tout le monde est content.

Pour nous les Oscars, c'est un moyen de montrer comment on travaille. Cela permet de se faire connaitre et d'attirer des investisseurs

Ce court-métrage français raconte la relation à distance, mais tendre, entre un père absent, et son fils. Ce dernier, prenant un soin tout particulier à faire avec passion la valise de son père. Le film a été réalisé par Ru Kuwahata et Max Porter avec des marionnettes. Il aura face à lui, quatre autres films, dont une création de l’un des géants du genre : Pixar.