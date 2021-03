Cérémonie des Pégases 2021 : découvrez le palmarès des "Césars" du jeu vidéo

Ce mercredi 17 mars, la cérémonie française des Pégases a dû se dérouler à distance cette année, mais l'émotion et la fierté étaient bien au rendez-vous de cette seconde édition des "Césars du jeu vidéo". Le prix ont du être remis par la Poste, sauf ceux de la personnalité de l'année, et le prix d'honneur.

Nouvelle consécration pour le studio bordelais Asobo et son Flight Simulator

Le studio bordelais Asobo a reçu mercredi le Pégase du meilleur jeu vidéo français de l'année pour "Microsoft Flight Simulator". Le simulateur de vol, de retour après quatorze ans, est salué par son excellence visuelle et son réalisme. Le jeu vous permet de vous mettre à la place d'un pilote et offre une expérience folle, en prenant le manche d'appareils tels que le petit Mudry Cap 10, le Boeing 787 ou l'Airbus A320neo. Un soft qui a fait la joie de nombreux vidéastes dont un certain At0mium qui nous fait profiter sur sa chaîne Youtube d'un petit tour de France virtuel :

L'an dernier, Asobo recevait déjà le prix principal des Pégases avec "A Plague Tale: Innocence", qui propose une immersion au XIVe siècle, entre Guerre de Cent ans et peste noire.

Des prix exceptionnels pour Eric Chahi et Zerator

C'est Roselyne Bachelot, ministre de la culture qui a remis en mains propres le prix d'honneur à Éric Chahi, figure du jeux vidéo depuis les années 90, à l'origine des titres cultes comme "Another World", "Heart of Darkness" ou "Paper Beast" sa dernière création avec son studio montpelliérain Pixel Reef.

à réécouter Éric Chahi dévoile Paper Beast son nouveau jeu en développement à Montpellier

Le streamer Zerator, connu pour ses marathons caritatifs de jeu vidéo sur la plateforme Twitch,reçoit lui le prix de la personnalité de l'année. Depuis 2017, il arrive à récolter avec ses invités et amis, des millions d'euros pour différentes associations. Il est aussi à la tête de l'entreprise Unexpected Studio, à l'origine du jeu "As far as the eye".

Le palmarès complet de l'édition 2021

De nombreuses pépites, que vous pouviez pour partie déjà retrouver dans notre guide de 10 jeux vidéo made in France, ont reçu une statuette.