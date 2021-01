Céret accueillera bien le festival Les Déferlantes

Ce samedi, les organisateurs ont annoncé la tenue d’une conférence de presse le vendredi 29 janvier. Or, non seulement celle-ci aura lieu à Céret, mais de plus, on peut lire sur le logo du festival : « Céret - Vallespir - Château d’Aubiry ». Le festival est prévu, en principe, du 7 au 10 juillet 2021.

Fin de l’histoire avec Argelès-sur-Mer

Depuis 2007, l’événement se tenait au château Valmy d’Argelès-sur-Mer. Mais l’histoire s’est terminée en 2020 : il y a quelques semaines, la mairie de la commune catalane avait officialisé la fin de la coopération. C’est donc dans le Vallespir que le festival continuera son chemin.

Tributaire de l’évolution de la crise sanitaire

Reste à savoir si l’évolution de l'épidémie de coronavirus permettra bien au festival de se dérouler. Il avait été annulé en tant que tel en 2020, tout comme sa version "XS". Le programme complet devrait être précisé lors de la conférence de presse du 29 janvier.

L’an dernier, Les Déferlantes avaient déjà annoncé leurs têtes d’affiches pour l’édition 2021 : Soprano, Angèle, Jean-Louis Aubert, Ninho, Ben Harper, Roméo Elvis, Sum 41, Némir...