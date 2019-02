Certains poissons font leur apparition plus tôt en Méditerranée en raison de la chaleur

Gard, France

Stéphane Nicolas est un Gardois, passionné de pêche en "surfcasting" (pêche à la ligne dans les vagues). Connecté en permanence à plusieurs sites de prévisions météo, il consacre tous ses loisirs à traquer le poisson. Mais il se fait de plus en plus rare en Méditerranée où le pêcheur lance ses lignes. "Nous, les ligneurs, on voit une baisse radicale des poissons pêchés. Quand on fait un joli poisson sur une partie de pêche, on est contents."

Paradoxalement, certaines espèces sont présentes bien plus tôt que prévu sur le calendrier. "Je pêche toute l'année et actuellement, je pêche des loups qu'on pêche habituellement aux mois de novembre, décembre. On commence aussi à voir de la grosse dorade, d'un kilo. C'est normalement du poisson qu'on pêche fin mai quand les eaux sont chaudes. "

Des daurades en février plutôt qu'en mai

Stéphane voit aussi des dauphins qui s'échouent, des dauphins en chasse, en février alors que normalement, c'est fin juin ou début novembre, quand ils partent. "On a tiré la sonnette d'alarme, mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? J'ai bien peur que oui."