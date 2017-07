Ces amateurs plongent dans le monde de la comédie musicale

Chant, danse, jeu d'acteur... Pendant près d'une semaine, sept stagiaires de l'association mancelle l'Elastique à musique se sont essayés à cet art bien particulier de la comédie musicale. Pas si simple, même quand on a déjà un pied dans la musique ou le chant.

La comédie musicale est une pratique artistique à part entière. Voilà ce qu'on découvert cette semaine les sept stagiaires de l'association mancelle l'Elastique à musique. Pendant six jours, ces amateurs âgés de 14 à 67 ans ont travaillé avec une prof de chant, un prof de théâtre et un pianiste pour mettre sur pied quelques scènes qu'ils présentent ce jeudi soir en public. Et s'ils ont déjà tous une pratique du chant plus ou moins poussée, rajouter la danse et la comédie, ce n'est pas toujours si facile.

À 17 ans, Alice Billy a plutôt l'habitude du chant lyrique. Mais cette fois, elle chante des standards de Broadway et doit en plus jouer les actrices. C'est pour elle un vrai défi : "Il faut penser à tout ! Penser à ses paroles, rester dans la mélodie, en même temps faut se déplacer... Et en plus, on m'a rajouté des talons ! Donc c'est encore plus compliqué." Dans la comédie musicale, les chansons participent autant à l'histoire que les scènes de jeu. Le but du stage est donc précisément d'assimiler cette grammaire explique le metteur en scène Fransisco Gil : "Il faut trouver un équilibre d'énergie de jeu et d'énergie de chant. Donc par rapport à la concentration, il faut s'obliger à mettre au même niveau ces deux vocabulaires."

Tous amateurs à différents niveaux, les sept stagiaires sont là avant tout pour le plaisir, mais aussi pour évoluer dans leur pratique estime la prof de chant, Pauline Bailleul : "Pour la plupart, je pense qu'ils cherchent à se dépasser, à aller chercher des choses qu'ils n'osent pas faire par exemple." C'est tout à fait le sentiment de Florian Gaquère, 27 ans, fan de comédie musicale, mais qui joue aussi dans un groupe de hard rock : "Les deux univers ne sont pas forcément voisins, mais tout ce que j'apprends là, je peux le transférer vers mon groupe. Quand tu regardes n'importe quel chanteur qui a un peu d'expérience, il ne reste pas planté là à chanter. Ce n'est pas qu'une question de voix, il y a aussi un rapport avec le public, une maîtrise du corps. Donc tout ce que j'accumule là, je sais que je vais le remobiliser dans un projet personnel." C'est tout l'intérêt de ce stage pour lequel les participants ont déboursé chacun 325 €.

Présentation publique jeudi 6 juillet à 19 h 30 à l'Elastique à musique, 2 bis avenue Jean Jaurès, au Mans.