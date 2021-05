Ces belles terrasses qui rouvrent le 19 mai en Franche-Comté

Le 19 mai, les terrasses des bars et des restaurants sont autorisées à rouvrir. Pour l'occasion, France Bleu Besançon dresse une liste non exhaustive des plus belles terrasses de Franche-Comté. Sur les grandes places ou au bord des rivières, où aller boire un verre, jusqu'à 21 heures !

Prochaine étape du déconfinement progressif : le 19 mai et la réouverture des terrasses des bars et restaurants. Il sera bientôt possible de retourner boire un ou plusieurs verres, mais avec modération, pas à plus de six par table et jusqu'à 21 heures, couvre-feu oblige. L'occasion de retrouver ou de découvrir les plus belles terrasses de Franche-Comté. La liste (non exhaustive) de France Bleu.

Besançon et alentours :

Pontarlier et alentours :

Côté Pont Maison De Cuisine , restaurant de spécialités locales avec une terrasse aux allures de péniche sur le Doubs.

, restaurant de spécialités locales avec une terrasse aux allures de péniche sur le Doubs. La Brasserie de la Poste et la Brasserie Le Français , deux terrasses assez grandes en plein centre-ville, le long de l'avenue de la République.

et la , deux terrasses assez grandes en plein centre-ville, le long de l'avenue de la République. Restaurant Les Papillons, Auberge du Larmont, à côté du complexe de Gounefay, un véritable balcon sur la nature avec vue sur le Mont Blanc.

Vesoul et alentours :

Bar Restaurant de la Plage, au lac de Vaivre à Vainvre-et-Montoille, un des petits préférés de Jean-François Fernandez, notre reporter en Haute-Saône.

Luxueil-les-Bains :

Le Café Français, face à l’Hôtel de ville, de la basilique et de la maison François 1er.

Gray :

Le Mastroquet, un restaurant, brasserie et avant-covid, cabaret. La cantine de beaucoup de riverains. La terrasse, un jardin, est à gauche du pont, sous les arbres.

Dole et alentours :

Le Bistrot de Port Lesney , terrasse sous des platanes chaudement recommandée par notre animateur Thierry Eme.

, terrasse sous des platanes chaudement recommandée par notre animateur Thierry Eme. Le Café Charles, au bord du canal des Tanneurs. Bar, glacier, tapas, concerts...

Villers-le-Lac :

Le Restaurant du Port, terrasse au bord du lac de Chaillexon où il fait bon vivre.

Morteau :

La Bousse, brasserie snack-bar en plein centre de la ville, chouette terrasse sur la place de la Halle.

Ornans :