Ces enfants montpelliérains découvrent l'art du graffiti pendant leurs vacances scolaires

Les crayons de toutes les couleurs sont de sortie dans le quartier Saint-Martin à Montpellier en cette semaine de vacances scolaires. Seize enfants découvrent le street-art avec l'association LineUp qui valorise la création dans l’espace public et le Secours Populaire. "Je trouve ça bien parce que j'en vois dans la rue mais je ne savais pas comment on les faisait", explique Khadija, 13 ans. Elle dessine ce qu'elle taguera sur les murs des Quais du Verdanson "j'écris Le Petit Bard car c'est le nom de mon quartier." Un peu plus loin dans la salle, Théo, 14 ans a opté pour un pseudo "Tecxo parce que je ne voulais pas écrire mon prénom et que ça sonne bien !"

Khadija a 13 ans et participe à l'atelier. © Radio France - Morgane Guiomard

Occuper les enfants pendant les vacances scolaires

Julien, animateur de l'association, leur a expliqué l'histoire de l'art de rue. Il les a aussi emmenés voir les graffitis du quartier. Pour conclure cette semaine d'atelier, les enfants ont laissé leur imagination parler en dessin sur des feuilles.

Théo a choisi de dessiner son pseudo "Tecxo". © Radio France - Morgane Guiomard

Puis le groupe taguera ses dessins sur les murs des Quais du Verdanson ce vendredi. "Je suis toujours fasciné par les enfants quand ils découvrent quelque chose. Le graffiti, c'est une activité qui leur parle et ils sont très motivé" reconnait l'animateur de LineUp, Julien.