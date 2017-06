Ces expressions françaises racontées par une mayennaise

Vieux de la vieille, épater la galerie... Vous connaissez forcément ces expressions, mais qu'en est-il de leur histoire ? Dans son nouveau livre, l'historienne mayennaise Hélène de Champchesnel raconte la petite histoire de ces expressions, à travers l'Histoire avec un grand H. Par Johan Bescond.

Installée en Mayenne depuis quelques années, Hélène de Champchesnel est docteur en Histoire et maître de conférence à Science Po. La semaine, elle travaille entre Laval et Paris. En parallèle de ses cours magistraux d'Histoire qu'elle dispense à l'Université catholique de Laval notamment, Hélène de Champchesnel a également monté son entreprise en Mayenne : Historien-Conseil.

Avec la sortie de son nouveau livre, paru ce mois-ci, l'historienne s'est intéressée cette fois-ci aux expressions tirées de la langue française. Dans Faire la tournée des grands ducs et 99 autres expressions héritées de l'Histoire de France, elle raconte l'histoire de ces formules à travers l'Histoire avec un grand H.

Une Histoire d'expression

" Les traces de l'Histoire de France sont partout autour de nous, y compris sur nos lèvres. Certaines expressions sont directement issues de notre Histoire, " annonce-t-elle en préambule avant de poursuivre : " On les emploie de manière courante sans forcément connaître leurs origines. L'idée, c'était de trouver des expressions encore employées de nos jours et qui fassent mémoire à un événement, une pratique ou une anecdote de l'Histoire de France. "

" Avoir une drôle de binette " par exemple. Cette réflexion vient en fait de Benoît Binet, qui était le perruquier officiel de Louis XIV. " Il réalisait des perruques absolument extravagantes. Dans les couloirs de Versailles, avoir une drôle de binette signifiait porter une perruque de sa marque de fabrique. Par extension, binette est devenu le synonyme de figure. On doit donc l'expression se casser la binette au perruquier du Roi de France, " s'amuse l'historienne.

Des expressions marquées par le temps

En revanche, d'autres expressions ont perdu de leur sens initial au fil du temps. Certaines signifient même aujourd'hui le contraire de ce qu'elles voulaient dire à l'origine. C'est notamment le cas d'une drôle de locution : " être saoule comme un polonais. " Une formule pas forcément flatteuse de nos jours, mais qui était pourtant très valorisante à l'époque de Napoléon, selon la mayennaise.

" A la fin du 18e siècle, les polonais se sont engagés comme mercenaires dans toute l'Europe, y compris dans les armées de Napoléon. Lorsqu'il part en Espagne, il traverse les Pyrénées et doit marcher sur Madrid. Or, pour accéder à la ville, il faut passer par Somosierra, un endroit redoutable où personne ne veut aller. Finalement, ce sont les polonais qui vont y aller et l'Empereur louera ensuite leur courage. Certaines mauvaises langues ont dit que c'était parce qu'ils étaient déjà dans un état d'ébriété. Ce à quoi Napoléon rétorqua : dans ce cas, soyez saoule comme des polonais ! "

Deux expressions parmi 99 autres, expliquées et racontées par Hélène de Champchesnel dans son livre, publié aux éditions First.