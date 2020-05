Ces jardins remarquables de la Côte d'Azur qui vous accueillent à nouveau

Nous avons de la chance, la douceur du climat des Alpes-Maritimes favorise les beaux jardins et ils rouvrent les uns après les autres après des semaines de fermeture dues aux COVID-19. Les jardins, lieux parfaits pour sortir progressivement du confinement, nous pouvons flâner à l'ombre du soleil avec une distanciation sociale "naturelle" et les couleurs d'une flore verdoyante et exotique.

Les jardins du Musée International de la Parfumerie de Mouans-Sartoux

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger nous pouvons à nouveau profiter desJardins du Musée International de la Parfumerie au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse.

Francesca Ghéri, La régisseuse du jardin du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux Copier

Le Jardin Exotique d'Eze

Le Jardin Exotique d'Eze accueille, à nouveau, du public, mais beaucoup moins que les 200 000 visiteurs habituels. Sur les hauteurs d'Èze ce jardin regroupe plus d'une centaines d'espèces de plantes exotiques comme des aloès ou des agaves. Le cadre est renversant avec la mer en ligne de mire. Avec de nouveaux services, comme l'achat sur internet de vos billets d'entrées pour éviter les files d'attentes.

Chritian Fighiera, élu en charge du Jardin Exotique d'Eze annonce sa réouverture Copier

Le jardin de la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat

L’un des plus beaux jardins français. Sur la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa rose domine la mer avec 7 hectares de plantes et de fleurs qui font faire un véritable tour du monde.