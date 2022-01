Ces jeunes rappeuses mancelles surprennent avec leur rap à l'ancienne, politisé et féministe

Sur Youtube et Instagram, deux jeunes rappeuses mancelles renouent avec les origines du genre en proposant des morceaux à l'ancienne, avec un propos politique et féministe. Très loin de la tendance actuelle qui fait de plus en plus du rap une musique lisse et pas franchement subversive.

Elles n'écrivent et rappent que depuis le printemps dernier, mais leurs premiers morceaux ont déjà fait leur petit effet sur la toile. Depuis quelques semaines, sur Youtube et Instagram, deux jeunes rappeuses du Mans bousculent les codes avec leur rap à l'ancienne, très politisé et plutôt féministe. Très loin de la tendance rap actuelle, très lisse et pas franchement subversive.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ana Asif, 26 ans, et Wuu Jia, 24 ans, ont toutes les deux baigné très tôt dans le rap. Née à Paris, avant de grandir dans la campagne sarthoise où elle rencontre "beaucoup de racisme et d'exclusion", Wuu Jia se plonge très jeune dans les textes de "Keny Arkana, qui était très engagée et de Kery James qui parlait beaucoup de racisme." Deux influences majeures qui l'ont aidée à se construire. Ana Asif, elle, découvre le rap de NTM et Sniper dans les quartiers de Tours, où elle grandit avec son frère : "Mes racines à moi, c'est le quartier, la street et le genre de rap qui va avec". D'où cette sensibilité et une préférence pour le son des années 90 et 2000.

La place des femmes dans le rap

Ce n'est pourtant qu'en mai 2021 qu'elles commencent à écrire et à rapper. Chacune de leur côté et sans se connaître, elles y trouvent une sorte d'exutoire. Puis elles se rencontrent en juillet sur un festival et décident de "se donner mutuellement de la force pour affronter le public", notamment en montant sur scène ensemble. Et pour se faire une place dans un milieu qui reste très masculin. Un duo plus qu'un groupe, au sein duquel chacune garde son indépendance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Très engagée, Wuu Jia affirme sans ambigüité sa "culture militante", un rap politisé et féministe. Ana Asif, elle, ne se définit pas comme telle, mais aborde des thèmes de société à travers son vécu. Les deux se rejoignent en revanche sans équivoque sur la défense des femmes et leur place dans le rap. "Comme beaucoup de milieux, le rap est dominé par les hommes, explique Wuu Jia, donc le simple fait d'oser y prendre notre place et de s'exprimer comme on a envie de le faire, en soi, c'est une démarche militante et féministe. Et puis quand on parle de nos vies dans nos textes, on ne peut pas ne pas évoquer le patriarcat et le sexisme car ce sont des choses que l'on connaît depuis toute petite." Alors certes, de plus en plus de femmes percent dans le rap. Mais selon elles, ce sont des artistes qui répondent aux contraintes du système, en proposant une image "sexy assumée, qui passe bien à la télé, qui ne dérange pas trop" et que l'on pourrait résumer ainsi : "Sois belle et fais-nous danser."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur scène au Mans le 7 avril

Un sentiment que partage Ana Asif, dont le rap suscite encore parfois des réactions sexistes : "Je continue de recevoir des messages de certains hommes qui me disent 'tu devrais peut-être chanter un peu plus si tu veux que ça marche'. Tout est dit : si la femme doit chanter, elle est où sa place dans le rap ?" Pour les deux jeunes Mancelles, ce sera déjà sur scène le 7 avril, à la MJC Ronceray, en première partie de Davodka, dans le cadre du festival Connexions.