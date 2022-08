Ces Mayennais partent en vacances lors de la rentrée de septembre

Il y au moins un avantage à partir en vacances, après les traditionnels mois de juillet et août : rater la rentrée. Ces trois Lavallois (Mayenne) l'ont bien compris. Jean, par exemple, est cuisinier. Sans enfants, il en profite pour partir la première quinzaine de septembre avec des amis dans le Sud de la France. "J'évite la foule qui revient au travail, en septembre, etc.", se réjouit le jeune homme. Au retour de villégiature, "les gens ont déjà pris le rythme. J'arrive plus serein, puisque la vie a repris son rythme tranquille", expose Jean.

Quand ils doivent prendre leurs congés sur les traditionnels mois d'été, ces vacanciers en gardent des souvenirs amers. "Je ne recommencerai pas", préfère s'en amuser Ludovic, parti une fois le 15 août à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). "Il y avait trop de monde, c'était la grande affluence", se remémore ce vendeur dans un supermarché. Résultat : Ludovic a désormais tranché : "Maintenant, je partirai toujours en septembre."

Tarif réduit et quiétude

La jeune mère Jennifer s'impatiente de son côté avant ses vacances la semaine prochaine mais elle ne regrette pas pour autant de partir en septembre : "Le premier motif est le tarif, qui est beaucoup plus attractif. [Avec mon compagnon,] nous nous permettons de partir plus longtemps et plus loin."

Elle poursuit : "Nous ne sommes pas embêtés sur la route, ou même quand nous sommes en visite sur place, il y a beaucoup moins de monde et c'est plus calme." Jennifer compte bien profiter de cette quiétude de septembre lors de son séjour à Annecy. L'année prochaine, elle ne pourra plus partir à cette période de l'année, car sa fille rentrera à l'école, en Mayenne.