"Ces nouvelles fêtes Jeanne d'Arc doivent ramener les jeunes à la connaissance historique" selon Stéphane Bern

Des animations, des déambulations dans les rues, des déguisements, Rouen s'habille comme au Moyen-Âge jusqu'à ce dimanche. Les fêtes Jeanne d'Arc, les nouvelles fêtes Jeanne d'Arc même ont envahi le centre-ville. Le parrain cette année est l'animateur de télévision Stéphane Bern. Il sera ce samedi place du vieux marché à 11h.

Une fête plus populaire

"C'était l'occasion de raconter qui était Jeanne d'Arc, de faire en sorte que les jeunes générations se la réapproprient, que c'est une héroïne universelle qui appartient à tout le monde et qui en même temps est _une femme combattante, résistante, féministe_, des vertus utiles dans notre société d'aujourd'hui", explique Stéphan Bern.

Ces nouvelles fêtes sont plus populaires. Outre le traditionnel allumage de la flamme et le dépôt de gerbes, les animations, les déambulations, les ateliers permettent au public de s'approprier un peu plus cette figure historique. "C'est important de ramener la jeunesse à la connaissance historique", poursuit l'animateur.