Ces passionnés de reconstitution historique en Vaucluse

Alors que se préparent à Nîmes les Grands jeux romains, il y a aussi des passionnés en Vaucluse. La romanité, le Moyen-âge fascinent aussi chez nous en Vaucluse.

Impossible de passer outre, pour le Théâtre antique d’Orange, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO : "Il y a un véritable marché romain, les visiteurs sont de plus en plus demandeurs d'accéder à des reconstitutions historiques pour revivre ceux qu'ils ont appris dans des documentaires, des films, des livres", explique Mathilde Moure, sa responsable d’exploitation, qui organise sa Fête Romaine cette année au Théâtre Antique d'Orange, ce sera les 9 et 10 septembre.

"On installe un campement romain sur la scène du théâtre antique", détaille Mathilde Mourre

Théâtre antique d'Orange © Radio France - Aurélie Lagain

Des passionnés de Moyen-âge, il y en a aussi de nombreux en Vaucluse. Ils sont 12.000 en France, pour préparer les fêtes de Pernes, Monieux, Mornas, la Rose d'or ou les Médiévales des Carmes à Avignon. Patrick Duval propose à Morières-les-Avignon des casques, des armures, des jambières... Il reproduit des pièces d'époque.