Ces prochaines sorties à vivre (gratuitement) avec nous

Accompagner les auditeurs à une représentation et permettre un temps d'échange avec les équipes est une forme de médiation bienvenue, semble-t-il. Il est de plus en plus facile de proposer une incursion dans les coulisses des spectacles.

Des expériences incroyables

La première fois de 2 Niçoises à l'Opéra , un showcase privé avec Cali dans un casino, la découverte d'une nouvelle pièce dans une nouvelle salle du Théâtre National de Nice , la rencontre avec Bruno Putzulu , ou Laura Domenge à l'issue de leur spectacle... les expériences sont exclusives et très appréciées.

Rencontre avec Jacques Gamblin, after au Printemps des Arts de Monaco,...

Dans les prochains jours, plusieurs propositions vont être faites aux membres du Culture Club de France Bleu Azur (il faut donc s'inscrire).

Par exemple, nous allons assister au nouveau spectacle de Jacques Gamblin et le rencontrer au Théâtre de Grasse .

Nous allons aussi participer au Printemps des Arts de Monte-Carlo, en partenariat avec France Bleu Azur. Nous assisterons à un concert et nous serons invités à un after à l'Hôtel Hermitage avec le Baryton Edwin Crossley-Mercer et le pianiste Michel Dalberto.

Nous irons voir la première d'Hansel Gretel et les autres à la Salle les Franciscains à Nice où il parait que les enfants pourraient réfléchir comme des grands et les grands comme des enfants.

