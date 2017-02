César 2017 : "Elle" et "Frantz" font figure de favoris

Avec 11 nominations chacun, les films "Elle" et "Frantz" partent favoris pour les César, qui sont remis vendredi soir lors d'une cérémonie qui se déroulera sans président, après le renoncement de Roman Polanski.

"Elle" et "Frantz" vont-ils se partager vendredi soir l'essentiel des César, les plus prestigieuses récompenses du cinéma français ? Les deux films partent favoris avec 11 nominations chacun, dont celle de meilleur film et du meilleur film. "Elle" de Paul Verhoeven, est un thriller subversif, et "Frantz" de François Ozon, un drame sentimental au lendemain de la guerre de 14-18.

Isabelle Huppert face à Marion Cotillard pour le César de meilleure actrice

Le long métrage de Paul Verhoeven, en compétition au dernier Festival de Cannes, a déjà à son palmarès le Golden Globe du meilleur film étranger et celui de meilleure actrice, pour Isabelle Huppert. Elle est d'ailleurs nommée pour ce film dans la même catégorie aux César. Parmi ses concurrentes, Marion Cotillard pour son rôle dans "Mal de pierres" de Nicole Garcia, et Judith Chemla pour l'adaptation de Claude Chabrol d'"Une Vie" de Maupassant.

Déjà nommé trois fois dans les catégories meilleur réalisateur et meilleur film, le cinéaste François Ozon, qui n'a jamais remporté de César, pourrait lui aussi rafler des récompenses pour "Frantz". Un troisième film figure aussi en bonne place, avec sept nominations : "Divines", premier long métrage de la jeune réalisatrice Houda Benyamina, qui raconte l'épopée de deux gamines de banlieue.

Nouveau duel Niney - Ulliel, et César d'honneur pour George Clooney

Du côté des interprètes masculins, le duel de 2015 entre Gaspard Ulliel et Pierre Niney pour "Saint Laurent" et "Yves Saint Laurent" pourrait bien se répéter cette année. Pierre Niney, qui l'avait emporté il y a deux ans, est à nouveau en lice pour "Frantz". Gaspard Ulliel est lui nommé pour son rôle de fils qui retrouve sa famille afin de lui annoncer sa mort prochaine dans "Juste la fin du monde". Les deux jeunes acteurs français risquent de se faire voler la vedette par la star américaine George Clooney, qui se verra remettre un César d'honneur.

Après Florence Foresti l'an dernier, c'est l'humoriste Jérôme Commandeur qui endosse le costume de maître de cérémonie.