César 2017 : un film drômois en lice pour le meilleur court-métrage d'animation

Un court-métrage drômois en lice pour les Césars. La cérémonie se déroule ce soir à Paris. Dans la catégorie du meilleur film d'animation, il y a "Celui qui a deux âmes". Un petit film de 17 minutes produit par les studios Fargo, installés à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence.

Du conte audio au court-métrage animé

A l'origine de ce court-métrage, il y a un conte audio. Une histoire de cinq minutes, qui a servi de base de travail. "C'est un peu comme si j'avais déjà une première bande son du film", explique Fabrice Luang-Vija, le réalisateur. "J'ai essayé de retranscrire le trouble et l'émotion que j'avais ressenti à l'écoute du conte."

Fabrice Luang-Vija dans les locaux de France Bleu Drôme Ardèche. © Radio France - Christophe Bernard.

C'est vrai que l'histoire est déroutante : celle d'un Inuit, qui vit sur la banquise, dans le Grand Nord. On disait de lui qu'il était beau comme une femme et beau comme un homme. Il sait coudre, il sait chasser, mais voilà I'Inuit hésite au moment de se trouver un ou une partenaire. "Tout ce contraste, ce côté Ying et Yang m’intéressait beaucoup et je trouvais que ça avait beaucoup de sens pour en faire un film", poursuit Fabrice Luang-Vija.

"C'est une grande satisfaction d'aller voir les coulisses" - Fabrice Luang-Vija, le réalisateur.

Espérons que cela plaise au jury. Avant d'être nominé aux César, "Celui qui a deux âmes" a d'abord passé avec brio les présélections. C'est déjà une belle récompense pour Fabrice Luang Vija. Il sera à Paris ce soir pour la cérémonie. "Il va y avoir un peu de pression, tout cet univers nous est assez étranger, mais c'est une grande satisfaction d'aller voir les coulisses."

Le court-métrage est à voir en intégralité sur le site internet d'Arte.

