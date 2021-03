César 2021 : "Mignonnes", un film plein "d'audace" pour son producteur bordelais

Bordeaux représenté aux César ! Le film "Mignonnes", de la réalisatrice Maïmouna Doucouré et produit par la société bordelaise Bien ou Bien productions, est en effet nommé pour la 46e grand messe du cinéma français, ce 12 mars.

Le long-métrage concourt dans deux catégories : meilleur premier film et meilleur espoir féminin, pour la jeune actrice Fathia Youssouf. "Mignonnes" est un film qui interroge l'hypersexualisation des enfants à travers l'histoire d'Amy, 11 ans. Zangro, directeur de Bien ou Bien productions, répond à France Bleu Gironde à quelques heures de la cérémonie.

Affiche du film "Mignonnes" - BACFILMS

France Bleu Gironde : Quelle a été votre réaction à l'annonce de ces deux nominations aux César?

Zangro : "Ravi ! Surtout pour notre jeune comédienne, Fathia Youssouf. Elle n'avait jamais joué dans un film et elle est dans une sincérité, une simplicité de jeu qui ont bouleversé le monde entier. C'est vraiment tombé à point nommé pour nous réchauffer le coeur : "Mignonnes" a traversé à peu près tout ce qu'on peut imaginer, des succès dans les festivals américains à une polémique mondiale par la suite."

Cette polémique est née à la sortie du film sur la plateforme Netflix. L'image choisie pour mettre en avant le long-métrage a énormément fait réagir aux Etats-Unis. Un tribunal au Texas a même attaqué Netflix pour pédopornographie ... Que retenez-vous de cette polémique ?

"Ça a été très dur à vivre, on a eu plus de 1.500 menaces de mort. Il a fallu gérer les parents, les enfants qui avaient joué dans le film et le lot de sécurité rapprochée, de gardes du corps qui ont encadré tout le monde. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut faire attention à ses émotions. Et oui, ce film secoue, remue ... Mais finalement c'est la rançon d'un sujet délicat qu'il fallait traiter."

Les nominations aux César sont-elle une forme de revanche ?

"Justice est faite, quelque part. Ce qui est très amusant, c'est que depuis que Fathia Youssouf a été nommée parmi les actrices qui ont marqué 2020 aux Etats-Unis et les deux nominations aux César, ça a fait taire beaucoup de monde. Tous ces gens qui nous ont attaqué, je ne les entends plus sur les réseaux sociaux."

Pourquoi avez-vous cru en tant que producteur à ce film ?

"Maïmouna Doucouré, la réalisatrice, m'a raconté qu'elle avait assisté à une fête dans le XIXe arrondissement de Paris, où les adultes applaudissaient des petites filles de 10 ans sur scène qui se comportaient comme des femmes. Elle m'a dit qu'elle voulait raconter "qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme modèle de féminité, qu'est-ce que ça veut dire qu'être femme aujourd'hui" ... Toutes ces questions m'interrogeaient et je savais que Maïmouna était une des seules réalisatrices à pouvoir en parler."

Est-ce que c'est aussi une fierté bordelaise que votre société de production Bien ou Bien soit représentée aux César ?

"Je suis un pur produit du terroir. Je suis né et j'ai grandi à Cenon, une ville qui m'a beaucoup apporté et à laquelle je suis très attaché. J'ai été accompagné par les structures mises en place par la région Nouvelle-Aquitaine pour aider le cinéma. Ça prouve qu'on n'est pas obligé de partir à Paris quand on veut faire de belles choses."

Si vous deviez retenir un argument en faveur de "Mignonnes", pour lequel il doit être récompensé ce soir ?

"L'audace. Celle d'aborder un sujet comme celui-là, de faire reposer un film sur cinq petites filles de 11 ans. L'audace aussi du premier film pour Maïmouna Doucouré et notre société de production. On y croit, il faut toujours y croire ! Mais le plus important, c'est l'impact que le film a sur le monde et la sensation d'avoir fait un joli travail."