César 2021 : Tourné à Brive, "Adolescentes" remporte trois récompenses

Six nominations mais finalement deux César pour Adolescentes. Le film de Sébastien Lifshitz qui raconte la vie d'Emma et Anaïs, deux jeunes corréziennes originaires de Brive, a été récompensé sur la scène de l'Olympia, ce vendredi soir.

Sébastien Lifschitz et Muriel Meynard recevant le César du meilleur film documentaire

Trois nouveaux trophées à mettre au crédit du film Adolescentes. Le long-métrage, tourné à Brive durant plusieurs années, a reçu trois récompenses sur les six nominations de 'académie des Césars. Le film de Sébastien Lifshitz a reçu le prix du meilleur film documentaire, celui du meilleur son et celui du meilleur montage.

Un hommage à la jeunesse

Sur scène, le réalisateur Sébastien Lifshitz et sa productrice Muriel Meynard ont longuement remercié le monde du cinéma. Ils ont aussi rendu hommage à Emma et Anaïs, les deux protagonistes du film, pour "leur générosité".

Deux autres récompenses ont été attribuées à Adolescentes : le prix du meilleur son, et celui du meilleur montage. Ce dernier récompense le sacré effort de Tina Baz, qui a compilé plus de 500 heures de rush en (seulement) plus de deux heures à l'écran.

Les deux corréziennes, Emma et Anaïs, n'étaient pas à Paris, à cause de la crise sanitaire. Elles ont suivi, comme tout le monde, la cérémonie à la télévision.