César - Six nominations pour le film "Adolescentes" tourné à Brive

Le film "Adolescentes", tourné à Brive pendant plusieurs années, aura marqué l'année cinématographique 2020. Après avoir obtenu le prix Louis-Delluc - l'équivalent du prix Goncourt pour le cinéma - au mois de janvier, le film-documentaire de Sébastien Lifshitz est nommé 6 fois pour la prochaine cérémonie des César. Il fait ainsi partie des oeuvres les plus plébiscitées, en décrochant notamment les nominations dans les catégories reines de "meilleur film" et "meilleur réalisateur".

Pour le tournage de ce film, le réalisateur a suivi la vie et l'évolution de deux ados brivistes, Annaïs et Emma, amies dans la vie mais issues de deux milieux sociaux différents. Sébastien Lifshitz propose ainsi un portrait de la jeunesse française hors des clichés et des raccourcis. "Adolescentes" est sorti le 9 septembre 2020, dans un contexte difficile pour le cinéma et le spectacle, après avoir déjà subi le premier confinement puisque sa sortie était initialement prévue le 25 mars 2020.