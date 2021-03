Césars 2021 : envoyez vos témoignages de soutien aux cinémas de la Loire toujours fermés

Malgré la tenue de la 46e édition des Césars ce vendredi 12 mars, le cinéma français n'est pas à la fête. Cela fait 127 jours que toutes les salles sont fermées en France. Dans la Loire, quatre cinémas répondent à l'appel de leur Fédération, qui organise l'opération "Ouvrez les cinémas" sur trois jours à compter de ce vendredi. Les spectateurs ligériens sont invités à exprimer leur soutien.

Une cérémonie des Césars sans salles de cinéma ouvertes

Le paradoxe d'avoir une cérémonie des Césars, mais des salles de cinéma toujours fermées n'échappe pas à Alizée Albert, directrice du Véo Grand Lumière à Saint-Chamond. Mais elle n'a pas d'amertume pour autant : "C'est bien de pouvoir mettre à l'honneur toute l'industrie et le secteur du cinéma français le temps d'une soirée, surtout en ce moment."

Avec ses collègues des cinémas de Montbrison, Rive-de-Gier, et Saint-Juste-Saint-Rambert, elle participe à l'opération "Ouvrez les cinémas" impulsée par leur Fédération ce vendredi 12 mars, jusqu'au 14 mars, date de la toute première fermeture des salles. "On veut remettre la réouverture des cinémas sur la table des discussions avec le gouvernement", explique-t-elle.

Alizée Albert ne voit pas ce qui peut bloquer cette réouverture : "On revendique que nos salles sont des lieux sûrs. Chaque spectateur venu au cinéma, en tout cas à Saint-Chamond, nous précisait qu'il se sentait à l'aise et en sécurité. Il n'y a pas eu de clusters chez nous !" Une étude allemande récente montre en effet qu'il existe par exemple six fois plus de risques de contamination dans les écoles qu'au sein des lieux culturels.

Les spectateurs de la Loire invités à envoyer des mots, des photos, des vidéos

Sa consœur du cinéma de Saint-Just-Saint-Rambert, le Family, abonde. Julie Coquard se rend une fois par semaine dans ses locaux pour faire tourner les projecteurs, "à vide", afin de les garder en état de marche, et aussi de garder le moral avec son équipe.

Elle se dit prête pour une réouverture, à condition d'avoir une date en vue de laquelle se préparer : "ça va être un gros enjeu pour toute la profession d'organiser cette reprise. Les distributeurs par exemple vont devoir remettre en place un calendrier de sortie. On sait que les débuts vont être compliqués, mais on reste positifs. Quand on a rouvert entre juin et octobre, on a mis du temps à redémarrer, mais on y est arrivé, et les spectateurs étaient là en octobre !"

Les deux directrices de cinéma ne doutent pas que le public, lui, sera au rendez-vous. Et pour prouver cette attente et ce besoin, de cinéma, elles lancent une idée : "on invite tous les habitants de Montbrison, Saint-Chamond, Saint-Just-Saint-Rambert et Rive-de-Gier, à aller voir leurs cinémas, décrit Alizée Albert. On aura affiché les soutiens de nos spectateurs sur nos murs. Et si certains ne l'ont pas encore fait, qu'ils n'hésitent pas à contacter les équipes des cinémas." Tous ces messages, photos, vidéos, seront exposés pour la réouverture, promet aussi Julie Coquard.