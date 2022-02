Césars 2022 : le triomphe des "Illusions perdues", Valérie Lemercier et Benoit Magimel récompensés

Il était l"un des grands favoris des césars, et la cérémonie ne l'a pas démenti ce vendredi soir. Le film "Illusions perdues", adaptation du grand roman de Balzac sur la presse et ses dérives, signée Xavier Giannoli, triomphe avec 7 statuettes dont celle du meilleur film, du meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin, 25 ans, et du meilleur second rôle pour Vincent Lacoste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'autre grand gagnant de cette 47e cérémonie des Césars est Leos Carax, avec son opéra-rock "Annette" (cinq statuettes).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Benoît Magimel, 47 ans, remporte le César du meilleur acteur pour son rôle de malade en fin de vie dans "De son vivant" d'Emmanuelle Bercot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté de la meilleure actrice, les César récompense Valérie Lemercier, pour "Aline", vrai-faux biopic qu'elle a consacré à la star internationale de la chanson Céline Dion.