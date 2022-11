Césars 2023 : la Valenciennoise Mallory Wanecque dans la liste des révélations

Timeo Mahaut, Johan Heldenberg et Mallory Wanecque au festival de Cannes 2022.

C'est une étape très attendue chaque année par les jeunes acteurs et actrices comme elle. L'Académie des Césars a publié ce mercredi soir la liste des 32 révélations du cinéma, 16 comédiennes et 16 comédiens présélectionnés pour le meilleur espoir féminin ou masculin. A seulement 15 ans, Mallory Wanecque est déjà repérée par l'Académie pour son premier rôle dans "Les Pires" de Lisa Akoka et Romane Guerret.

Tourné à Boulogne-sur-Mer, le film raconte un tournage avec des jeunes en souffrance dans un quartier de Boulogne-sur-Mer. Il a été présenté au festival de Cannes en mai dernier et a déjà reçu plusieurs récompenses. La semaine dernière, Mallory Wanecque, née à Valenciennes, a même reçu le prix de l'interprétation féminine au festival du film de Sarlat .

Préselectionnée pour le meilleur espoir féminin

Concrètement, cette première liste signifie que la jeune Valenciennoise est présélectionnée pour le césar du meilleur espoir féminin. « Cette liste sera transmise à titre d’information à l’ensemble des membres de l’Académie dans le cadre de leur vote pour les César 2023 du meilleur espoir féminin et du meilleur espoir masculin », indiquent Les César, précisant que « dans une volonté de protection des plus jeunes, le Comité a souhaité privilégier les interprètes âgés de 16 ans ou plus ». Une prouesse, donc, pour la nouvelle actrice de 15 ans, qui n'avait jamais fait de cinéma avant.

Révélations 2023 – Les comédiennes :

Marion Barbeau dans En corps

Clara Bretheau dans Les Amandiers

Louise Chevillotte dans Le Monde après nous

Lina El Arabi dans Les Meilleures

Tracy Gotoas dans L’Horizon

Kayije Kagame dans Saint Omer

Hélène Lambert dans Ouistreham

Lou Lampros dans Ma nuit

Julie Ledru dans Rodéo

Guslagie Malanda dans Saint Omer

Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien

Joely Mbundu dans Tori et Lokita

Nadia Tereszkiewicz dans Les Amandiers

Capucine Valmary dans Le Torrent

Mallory Wanecque dans Les Pires

Souheila Yacoub dans Entre les vagues

Révélations 2023 – Les comédiens :

Mohamed Belkhir / MB14 dans Tenor

Sofiane Bennacer dans Les Amandiers

Adam Bessa dans Harka

Bastien Bouillon dans La Nuit du 12

Shaïn Boumedine dans Placés

Gimi Covaci dans Mi iubita mon amour

Stefan Crepon dans Peter Von Kant

Dimitri Doré dans Bruno Reidal, confession d’un meurtrier

Romain Eck / Cookie Kunty dans Trois nuits par semaine

Aurélien Gabrielli dans Le Monde après nous

Khalil Gharbia dans Peter Von Kant

Max Gomis dans La Gravité

Paul Kircher dans Le Lycéen

Pablo Pauly dans Trois nuits par semaine

Théodore Pellerin dans La Dérive des continents (au sud)

Maël Rouin-Berrandou dans Mes frères et moi

La soirée des Révélations se déroulera le 16 janvier 2023.