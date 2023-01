Césars 2023 : Les Pires et Saint Omer sélectionnés dans plusieurs catégories

Le Pas-de-Calais a de quoi faire des envieux à l'approche de la cérémonie des Césars 2023 ! Le département a accueilli le tournage de deux films largement salués par la critique : Saint Omer, tourné (sans surprise) dans la ville du même nom et sorti au cinéma en novembre dernier et Les Pires, tourné à Boulogne-sur-Mer et diffusé en salles un mois plus tard, en décembre.

"Saint Omer", sélectionné trois fois et "Les Pires", deux fois

Saint Omer, d'abord, rafle trois sélections pour les Césars 2023. Le film raconte l'histoire de Laurence Coly , interprétée par Guslagie Malanda, une immigrée sénégalaise accusée d'avoir tué son bébé de quinze mois en l'abandonnant sur une plage du Nord à marée montante . Une histoire directement inspirée de l'infanticide de Berck commis en 2013 et du procès de Fabienne Kabou qui s'est tenu à Saint-Omer.

Le long métrage réalisé par Alice Diop est sélectionné dans les catégories du Meilleur Premier film et du Meilleur scénario original. L'actrice Guslagie Malanda, est également sélectionnée dans la catégorie du Meilleur espoir féminin.

Le film Les Pires, tourné à Boulogne-sur-Mer avec des acteurs et des actrices du Pas-de-Calais n'est pas en reste. Le long métrage réalisé par Lisa Akoka et Romane Guerret, raconte l'histoire de jeunes de la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer, qui, alors même qu'ils ne sont pas du tout acteurs, tournent dans un film après un casting sauvage dans leur lycée. Une histoire largement inspirée de la réalité puisque les deux réalisatrices ont trouvé leurs premiers rôles en faisant elles aussi un casting sauvage dans la cité Picasso avec des jeunes qui n'étaient jamais passés devant la caméra.

Les Pires obtient pour sa part deux sélections : une dans la catégorie du Meilleur premier film et une deuxième dans la catégorie du Meilleur espoir féminin avec la Valenciennoise Mallory Wanecque.

Mallory Wanecque, Meilleur espoir féminin ?

A seulement 15 ans, la nordiste fait donc partie de la courte liste des sélectionnées pour le Meilleur espoir féminin pour son rôle dans Les Pires qui est le premier de sa carrière. Sa performance a été unanimement saluée par la critique et lui a même valu le prix de l'interprétation féminine au festival du film de Sarlat . Pourra-t-elle bientôt mettre un nouveau trophée sur son étagère ? Réponse le 24 février prochain !