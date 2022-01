Césars : le musée de l'imprimerie de Nantes au cœur des "Illusions perdues", nommé 15 fois

C'est une fierté pour le musée de l'imprimerie de Nantes. Le film "Illusions perdues", qui y a été tourné en partie et où l'on voit une partie de ses collections, est nommé 15 fois à la prochaine cérémonie des Césars, notamment dans la catégorie du meilleur film.

Adapté du roman de Balzac, le film raconte l'histoire de Lucien, un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle, qui quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris.

Nantes a été une ville d'imprimeurs et on en a un témoignage direct

"On est heureux d'avoir contribué, à notre manière et de façon sans doute très modeste", se réjouit Paule Desaunette,, la responsable du musée. "Mettre en avant ce matériel et ces collections qui ont été rassemblées par des passionnés d'imprimerie et voir que cette passion sert à illustrer l'histoire, ça nous rend heureux. Nantes a été une ville d'imprimeurs et on en a un témoignage direct là. Et le rassemblement de toutes ces presses, au musée, fait de Nantes un patrimoine de l'imprimerie".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour les besoins du film, une partie des machines du musée ont été envoyées en région parisienne pour reconstituer un atelier du XIXème siècle. Et, dans un deuxième temps, le réalisateur est venu filmer une presse à cylindre à Nantes.

Un tournant pour le musée de l'imprimerie

Le film de Xavier Giannoli représente un vrai tournant pour le musée de l'imprimerie qui a été sollicité plusieurs fois par le monde du cinéma depuis. Les presses du musée nantais seront de nouveau mises en lumière dans le film sur Georges Clémenceau tourné cet été, "Le Tigre et le président" de Jean-Marc Peyrefitte. D'autres collaborations pour deux séries sur Marie-Antoinette et sur Benjamin Franklin sont également prévues.