Cesson-Sévigné : de nombreux parents et enfants rassemblés au forum des associations ce samedi

Plus de 80 clubs et associations étaient rassemblés ce samedi matin dans la salle de tennis de Cesson-Sévigné pour présenter leurs activités sportives et culturelles. L'occasion pour les parents de découvrir de nouvelles activités et d'inscrire les enfants pour la rentrée.

Le forum des associations de Cesson-Sévigné s'est tenu ce samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 dans la salle des tennis municipaux. 80 clubs et associations étaient présents. Parents et enfants ont pu déambuler toute la matinée pour découvrir de nouvelles activités mais difficile pour certains de ne faire qu'un choix. "Je suis venu m'inscrire au volley-ball", explique Nathan, 11 ans, "mais si j'avais pu choisir vraiment tout ce que je voulais, j'aurais aussi fait du hand-ball, du badminton, du tennis, du tire à l'arc et du canoé-kayak." Pour Jade, sa petite sœur, ce sera basket-ball à la rentrée. "Normalement je devais aussi faire du hip-hop mais les cours étaient en même temps que le basket alors j'ai dû choisir."

Du monde au stand du club de tai-chi-chuan, un art martial chinois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le club d'escrime de Cesson était présent au forum des associations © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Certains sports beaucoup demandés

Même si le forum permet de découvrir et de s'inscrire à une multitude d'activités plus ou moins connues, certains sports sont beaucoup demandés, comme chaque année. C'est le cas du tennis et de la gymnastique. "On a même dû refuser du monde", souffle Valérie Bourgogne, présidente du club de gym de Cesson. Même chose du côté du club de tennis. "Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de demandes mais on a aussi, dans un même temps, un vrai manque de professeurs de tennis. Depuis la crise sanitaire, certains ne sont jamais revenus", explique Thierry, l'un des profs de tennis de Cesson. Les deux clubs ont créé des listes de d'attente en cas de désistement à la dernière minute.

Thierry, professeur de tennis à Cesson, a dû créer une liste d'attente pour faire face à la demande © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La foule ne désemplit pas devant le stand du club de gym. Les bénévoles sont obligés de refuser du monde... © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des activités pour les enfants… mais pas que !

Marianne, est venue au forum accompagnée de son mari et de sa petite fille. Mais ce n'est pas pour son enfant que la jeune maman est ici mais bel et bien pour elle. "On est là pour s'inscrire à des activités avec mon conjoint, pour prendre un peu de temps pour nous après la naissance de notre fille et avant l'arrivée de notre deuxième enfant." Ce sera basket-ball pour Monsieur et yoga prénatal, chorale et sophrologie pour Madame.