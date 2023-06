Cet été à Nice : musique, théâtre, expositions, demandez le programme !

Il y en aura pour tous les goûts, de tous les arts différents, tout au long de l'été. Des événements les plus classiques aux initiatives originales. la municipalité table sur un programme éclectique pour attirer les touristes.

ⓘ Publicité

La musique dans tous ses états

Les grands festivals de Nice rythmeront l'été avec le traditionnel Nice Jazz Festival du 18 au 21 juillet. En têtes d'affiche cette édition Juliette Armanet, M, Herbie Hancock, Tom Jones ou les locaux Hyphen Hyphen. Juste après ça du 28 au 30 juillet, le Neon Festival revient installer sa scène électro au théâtre de Verdure! Et pour clore la saison, le festival Crossover fera danser les fêtards grâce notamment à Dinos, l'intello du rap français et le DJ niçois mondialement connu Feder.

Mais ce n'est pas tout! Pour les fans de techno, ambiance berlinoise au 109 dès ce week-end du 9-10 Juin. Le Riviera Electro Festival propose en provenance directe de la capitale mondiale de la techno des sets par Marcel Dettman et Justine Perry. Il y aura aussi de la musique classique cet été à Nice, dans un cadre magnifique: le cloître du monastère de Cimiez! Le Nice Classic Live proposera ses concerts du 15 juillet au 6 août!

Et c'est sans compter les innombrables concerts de stars nationales et internationales à Nice, Benjamin Biolay à la Plage Amour le 15 juillet, The WEEKND le 22 juillet à l'Allianz Riviera suivi une semaine plus tard par Mylène Farmer et la fin de sa tournée Nevermore.

C'est l'été : profitez du plein air !

En plus des concerts, cet été, le théâtre et le cinéma et même les musées sortent de leurs murs pour vous proposer des séances à l'air libre! Sur le port pour la cinémathèque et ses projections à la belle étoile du 11 juillet au 9 août. Dans les rues de Nice vous retrouverez la animaux iconiques de Richard Orlinski. Les animaux sauvages au couleurs pétantes seront disposés partout, aussi bien sur la Prom' qu'à Cimiez ou sur la Coulée Verte.

(Illustration) 10 sculptures monumentales de Richard Orlinski (ici un ours à Paris) seront exposées à Nice de Juin à Septembre © Maxppp - Bruno Levesque / IP3 PRESS

Mettre en valeur les Arènes de Cimiez

Cet été, les Arènes de Cimiez serviront de scène pour le Théâtre National de Nice. Du 23 juin au 1er juillet, le TNN s'y produira avec une pièce en un acte de Marivaux, "Le Préjugé Vaincu". Une première en forme de test pour les arènes, qui doivent devenir dans un futur proche l'une des scènes du TNN.

C'est la volonté de la municipalité que de rendre aux Arènes un rôle central dans le monde niçois de la culture. Une évidence même, pour Christian Estrosi : "On adore aller sur la scène de Syracuse, de Taormine (Sicile), du théâtre romain d'Orange et on a la chance d'avoir un site archéologique comme les Arènes de Cimiez. On sait que spectacles et environnement historique, culturel et identitaire sont des choses qu'apprécient beaucoup les publics." Alors il y aura ces premières représentations cet été, mais le site va monter en puissance. La directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz, souhaite y créer très rapidement un festival de théâtre antique. "C'est quelque chose qui manque, un bon festival de tragédie! On veut le faire dès l'année prochaine! Et quelle meilleure pièce pour lancer ce nouveau festival, que Phèdre ?", détaille la directrice du TNN. De quoi encore un peu plus placer les Arènes de Cimiez aux côtés des mythiques théâtres pris en exemple par Christian Estrosi.

Une programmation pour un tourisme "d'art de vivre"

Dans cette programmation, la ville de Nice vise un public à la recherche de culture. "Un tourisme plus qualitatif que quantitatif", explique Christian Estrosi. Pour le maire de Nice, "les croisiéristes on n'en veut plus", cherchant à attirer un tourisme plus haut de gamme "pour l'art de vivre".