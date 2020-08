Cet été, cueillez vous-même vos fruits et légumes près du Havre

La cueillette Chapeau de paille à Octeville sur mer, près du Havre propose un large choix de fruits et légumes à cueillir soit-même. Une sortie souvent familiale, au grand air et dont on ramène des produits de saison et locaux.

A la cueillette d'Octeville sur mer, une activité en plein air avec à la clé des fruits et légumes de saison et locaux

Cet été, pourquoi ne pas alliez course, activité et plein air ? La Cueillette d'Octeville sur mer près du Havre propose de cueillir soit-même tomates, concombres, salades, fraises ou encore fleurs. Depuis dix ans, le concept original fonctionne très bien.

Des produits locaux uniquement vendus à la cueillette

Au départ il y avait quatre hectares... Dix après, la cueillette s'étend sur quatorze hectares dont une dizaine ouvert au public. Il suffit de prendre une brouette à l'accueil et d'arpenter les allées sous le soleil ! Mélina est avec ses grands-parents et sa soeur et dans la brouette on trouve des tomates, des oignons sans oublier les fleurs dans les bras de sa Mamie!

Des brouettes sont disponibles à l'entrée sur le parking pour la cueillette © Radio France - Amélie Bonté

On fait prendre l'air aux enfants, avec ce beau temps on en profite"

Des produits locaux, frais, de saison qui ravissent les papilles même des plus jeunes comme Marissa, 7 ans, qui a dans les bras une boîte pleines de petites tomates cueillis il y a quelques minutes avec son grand-père :

Je ne sais pas quel est leur secret mais les tomates sont magiques !"

Sous les serres, les tomates attendent les gourmands © Radio France - Amélie Bonté

Douze personnes travaillent ici sous la houlette de Mathilde Martin et son mari. Les produits ne sont pas vendus ailleurs, uniquement à la cueillette. Un concept original qui fonctionne très bien : "En général les gens savent cueillir mais pour certains produits comme la carotte, on les aide ou on pré-soulève les carottes!"

Ce sont souvent des familles, il y a une transmission de savoir et je revendique ce côté social de la cueillette."

La cueillette d'Octeville est ouverte tous les jours cet été entre 9H30 et 19H (le lundi 14H-19H).