Cet été, des poissons dans le ciel de Cherbourg

Après les parapluies et les ballons, cet été, les rues piétonnes de Cherbourg sont décorées à l'aide de milliers de poissons multicolores qui dansent au dessus de la tête des passants. Un motif choisi en référence à la course à voile la Drheam Cup qui partira du port du Cotentin en juillet.

Les poissons de toutes les couleurs ont été installés voici quelques jours sur leurs filins, au dessus des rues piétonnes du centre ville de Cherbourg-en-Cotentin. Au total, ce sont 5600 poissons qui se balancent dans le vent (1500 rue du Commerce, 1950 rue du Château et 2150 rue des Portes).

Le choix du motif en forme de poisson a été fait pour rappeler la Drheam Cup, la course à la voile qui partira de Cherbourg direction la Trinité-sur-Mer au mois de juillet. C'est aussi l'occasion pour la mairie de faire le lien avec une exposition événement conçue avec l'aide de François Dourlen, et qui mettra à l'honneur sur les murs de la ville, les marins cherbourgeois. L'exposition sera visible du 1er juillet au 31 août.

Au total, 5600 poissons ont été suspendus au dessus des 3 rues piétonnes principales. © Radio France - Benoît Martin

Comme l'an dernier avec les ballons suspendus dans les rues, les poissons auront ensuite une autre vie. A l'automne, ils seront décrochés et remis aux centres sociaux et aux maisons de quartiers qui auront demandé à les récupérer. Et ceux qui n'auront pas trouvé preneur seront recyclés.