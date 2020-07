Cet été, il faut réserver pour voir "les Nuits Renaissance", le son et lumière gratuit de Tours

Le son et lumière estival "les Nuits Renaissance" aura bien lieu chaque soir du 4 juillet au 6 septembre, sur la façade du Musée des beaux-arts de Tours. En revanche, le nombre de spectateurs est divisé par sept et la réservation est obligatoire.

C'est, chaque année, un des événements les plus populaires de l'été en Indre-et-Loire : le son et lumière gratuit estival recommence à partir de samedi 4 juillet, à Tours. Comme durant l'été 2019, il sera projeté chaque soir sur la façade du musée des beaux-arts. En revanche, la grande nouveauté, c'est qu'il faut maintenant réserver sa place pour "les nuits Renaissance".

200 spectateurs maximum au lieu de 1 500 l'été dernier

A cause de la distanciation, il n'y aura plus que 200 spectateurs admis chaque soir dans le jardin des beaux-arts, alors que l'été dernier il y en a fréquemment eu jusqu'à 1 500. Les réservations seront ouvertes une semaine avant chaque spectacle et il sera possible de s'inscrire jusqu'à deux heures avant une représentation. Pour réserver (au maximum trois places à la fois) il faut se rendre sur ce site. En juillet, le spectacle commence à 22H45. Au mois d'août et jusqu'au 6 septembre, le son et lumière débutera à 22H15.

Un quart du spectacle renouvelé par rapport à 2019

Le son et lumière gratuit dure toujours une vingtaine de minutes mais environ 25% du spectacle a été modifié par rapport à 2019. L'an dernier, les nuits Renaissances avaient attiré 85 000 spectateurs en deux mois. Ce sera beaucoup moins cet été, même si la Préfecture pourrait peu à peu autoriser le retour de davantage de public, si la situation sanitaire le permet.

