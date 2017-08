Cet été à La Gacilly, voyagez en photos

La 14e édition du Festival Photo de La Gacilly (Morbihan) met à l'honneur l'Afrique Subsaharienne. Près de 400 000 visiteurs sont attendus d'ici au 30 septembre. L'occasion de s'évader, même quand on ne part pas en vacances.

C'est un des incontournables de l'été en Bretagne : le Festival Photo de La Gacilly (Morbihan).

Après le Japon, l'an dernier, c'est l'Afrique subsaharienne qui est mise à l'honneur pour cette 14e édition. Une autre thématique occupe aussi une place de marque : la relation entre l'homme et l'animal.

Musée à ciel ouvert

Une fois n'est pas coutume, depuis la début juin, trente-cinq expositions, et une centaine de photos au total ont investi les ruelles, les jardins, et les murs des habitations du petit village breton.

Et ce, pour le plus grand plaisir des visiteurs : 400 000 personnes sont attendues cette année dans ce musée à ciel ouvert.

Les photos sont exposées dans les jardins et ruelles du village. © Radio France - Hélène Fromenty

Si la plupart sont déjà venus, certains découvrent le festival pour la première fois. Comme Marie-Noëlle, venue de Loire-Atlantique. "J'en avais entendu parlé mais je n'étais jamais venue, confie-t-elle. C'est superbe, ces photos sur les murs..."

Lieu de pèlerinage

Sur le mur juste derrière elle, un lion immense, perdu au milieu de la savane africaine. Un décor qui plait aussi à Christian, passionné de photo et habitué du festival.

"Je viens ici tous les ans, depuis 4 ans, raconte ce Toulousain. C'est un peu mon pèlerinage ! Et à chaque fois, j'ai de nouvelles surprises. Les photos sont mises en valeur d'une façon magnifique. C'est toujours un plaisir de les voir."

Certains clichés sont imprimés en très grand format pour recouvrir des murs entiers. © Radio France - Hélène Fromenty

Ce qu'il apprécie aussi, c'est la gratuité de l'événement. "C'est vraiment fantastique, ça permet d'ouvrir l'art à tout le monde."

Sensibiliser les plus jeunes

Sortir la culture des musées, démocratiser la photo : pari gagné à en croire Véronique. Cette mère de famille est venue avec ses deux garçons.

"Ca les sensibilise aux problèmes qu'on peut voir à travers les photos, comme la surpopulation, ou la montée des eaux... Il n'y a pas d'âge pour se confronter à cela."

Une des expositions est consacrée à la montée des eaux en Afrique. © Radio France - Hélène Fromenty

Et ça tombe bien, Corentin, 12 ans et Maxence, 9 ans, en redemandent presque.

"Ca montre le mode de vie des autre gens, des autres pays," affirme le premier. "On apprend des choses et c'est joli, confie l'autre, qui a même envie de faire de la photo.

Prendre en photos les photos

Parmi les visiteurs, il y a aussi bien sûr beaucoup de photographes, amateurs ou professionnels. Certaines immortalisent la scénographie, c'est à dire les clichés avec leur décor.

Jean-Louis, lui, mitraille pour enrichir sa technique et progresser. "Ca me permet de mieux observer comment ces photos ont été prises, et d'imaginer comment j'aurais fait à la place du photographe."

Certains photographes mitraillent pendant leur visite, certains refusent de le faire. © Radio France - Hélène Fromenty

Brigitte de son côté, refuse d'appuyer sur le déclencheur. "Ca ne se fait pas, pour moi c'est comme voler l'oeuvre à son auteur..."

S'approprier le festival

De ceux qui font des selfies avec les girafes, à ceux qui prennent des photo de famille en mode safari, le président du festival approuve à 100%.

"On adore quand les gens se prennent en photos devant les photos, avoue Auguste Coudray. Pour nous c'est vraiment un moyen de s'approprier le festival. Ca permet aux visiteurs d'être transporté, entre l'ici et l'ailleurs."

Et pour voyager, sans bouger, le festival prête aussi des appareils photo instantanées. Et à France Bleu...on n'a pas résisté à tester pour vous !

Le Festival prête des appareils photo instantanées aux visiteurs pour 2 heures. © Radio France - Hélène Fromenty

Infos pratiques : Le Festival Photo de La Gacilly, jusqu'au 30 septembre, tous les jours et à toute heure. Les expos sont gratuites. Sur place, et en ligne, vous pouvez faire un don sur place pour soutenir l'association du festival. Pour la première fois cette année, deux autres villes accueillent des expos : Glénac et La Chapelle-Gaceline.