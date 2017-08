Cet été, les enfants d'Aulnay-sous-Bois et Sevran découvrent le Louvre dans leur centre de loisirs

Comme l'an passé, le musée du Louvre délocalisent son animation "le Louvre à jouer". Pendant tous le mois d'août, plus de 700 enfants de centres de loisirs de Sevran et Aulnay-sous-Bois montent leur propre exposition et visitent le musée.

Le "Louvre à jouer" est de retour. Comme l'an passé, l'animation pensée par le musée est sortie de ces murs. Après Montreuil, Villetaneuse et Neuilly-sur-Marne en 2016, le Louvre installe son projet à aulnay-sous-Bois et Sevran cet été, dans le cadre de l'opération "C'est mon patrimoine", mise en place chaque année par le ministère de la Culture.

Cet été, depuis début août et jusqu'au 2 septembre, l'équipe du Louvre intervient dans des centres d'accueil auprès de plus de 700 enfants d'Aulnay-sous-Bois et de Sevran. A chaque fois, le même scénario. Une médiatrice se présente comme la directrice du musée et invite les enfants à installer une exposition. Chacun endosse ensuite un rôle : guide, conservateur, restaurateur, copiste ou chargé de la sécurité.

Dans cette salle du quartier du Gros Saule à Aulnay, les enfants s'en donnent à coeur joie. "Un monsieur a griffé ce tableau et j'ai mis des produits chimiques pour la réparer" raconte le restaurateur.

"Dans certaines familles, le musée, on n'y va pas, cela peut inciter les parents à y aller" se réjouit Blanche-Laure Lago, animatrice du centre de loisirs République à Aulnay-sous-Bois et qui encadre ce groupe de 12 enfants, âgés de 6 à 12 ans. "On est autorisé à avoir un discours, une opinion sur les œuvres" explique Coline Perraudeau, médiatrice pour le musée du Louvre et directrice d'un jour et dont l'animation vise à dédramatiser l'accès au musée. "Les enfants sont légitimes à s'inventer des histoires et à se raconter des histoires aussi" ajoute-t-elle.

L'animation est aussi complétée par une visite du musée du Louvre, lors d'un autre jour de la semaine. "Ils étaient tout foufous, on voyait leurs yeux qui brillaient" raconte Blanche-Laure Lago.