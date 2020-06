Cet été, les ferias s'invitent au campo

Le monde taurin revient à la vie avec le déconfinement. En attendant les cartels de la feria des Vendanges en septembre à Nîmes, place a la "Feria del campo". Quatre journées organisées en juillet et août dans des élevages de notre région, Pagès-Mailhan, Margé, Jalabert et Los Galos.

Elles permettront à des jeunes toreros français de se produire en public face à du bétail français également. Mais, au delà de l'aspect tauromachique pur, ce sera également l'occasion pour les aficionados de participer à des visites guidées des élevages, de découvrir des expositions autour de la culture taurine au sens large du terme et de partager un repas.

C'est le collectif de jeunes aficionados "Touche pas à mes passions" qui assure l'organisation de ces journées qui suscitent un très gros engouement souligne l'un des chefs de file du collectif Raphaël Ladet : "Dès que les réservations ont été ouvertes on a eu un nombre hallucinant de demandes. Nous aficionados, on est tous en manque (sic). Et ces journées vont permettre à la fois aux jeunes toreros de pouvoir enfin s'exprimer en public, mais aussi d'aider les éleveurs français qui souffrent énormément en ce moment".

Des journées complètes d'échange et de partage autour d'une passion

Le nombre de spectateurs sera limité à environ 150 par journée pour cause de respect des règles sanitaires. Du coup, les tarifs sont relativement élevés (entre 45 et 65 euros) selon les élevages. "Mais il y a aussi un aspect solidaire" ajoute Victor Jalaguier du collectif "Touche pas à mes passions". "Il ne faut pas simplement le voir comme un spectacle taurin, mais comme une journée complète d'échanges et de partage autour d'une même passion".