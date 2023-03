Cette coach végétale vous conseille pour l'entretien de vos plantes vertes

Vous désespérez de maintenir une plante en vie plus de six mois? Vous ne savez jamais si vous arrosez trop, ou pas assez, ou trop souvent vos plantes? Vous êtes démunis devant les feuilles de votre plante préférée qui tombent? Sabrina Izza est là pour vous! Cette Nordiste de 42 ans, basée à La Madeleine, à côté de Lille exerce l'activité de coach végétale. A domicile dans un rayon de 30 km autour de Lille, ou par visio, elle vous propose un diagnostic de chacune de vos plantes avant de vous donner tous les conseils à suivre pour bien les entretenir.

Sabrina Izza établit un diagnostic pour chaque plante et fait des recommandations au cas pas cas pour l'emplacement, l'arrosage, le terreau, etc. © Radio France - Odile Senellart

Graphiste dans sa vie d'avant, c'est la passion des plantes qui l'a amenée à exercer cette activité ainsi que le constat que beaucoup de personnes jettent régulièrement des plantes, puis en rachètent d'autres, avant de les jeter encore, et ainsi de suite, faute de savoir s'en occuper correctement. Les informations qu'on trouve sur internet sont souvent trop vagues ou trop générales. Sabrina Izza apporte elle au contraire des conseils sur-mesure, partant du constat que beaucoup n'ont pas les connaissances de base pour entretenir correctement des plantes d'intérieur, la première erreur étant de placer une plante à un endroit où la luminosité ne convient pas.

Un plaisir et non pas une contrainte

"*Souvent, ce sont des gens qui ont acheté des plantes, qui en ont perdu pas mal, ils ne s'en sortent plus! Ils vont chercher les infos sur internet, ils essaient, ça ne marche pas! Ils vont chercher tout ce qu'il faut à la jardinerie, ça ne marche toujours pas. Ca devient une source de stress!*", explique Sabrina Izza qui veut justement réconcilier tous ces fâchés des plantes! "Il faut que ce soit un plaisir de vous occuper de vos plantes! De faire son petit rituel toutes les semaines, vérifier la terre, les feuilles, que ce soit une sorte de méditation quasiment! que ce soit un plaisir et non pas une contrainte".

Elle propose aussi de l'aménagement floral, notamment auprès de professionnels. Elle sélectionne donc les types de plantes qui seront le plus adaptées à la luminosité du lieu et qui demanderont le moins d'entretien: "J'ai souvent vu des professionnels aller dans de grandes jardineries, acheter plein de plantes pour leur boutique. C'est beau au début, et puis au bout d'un mois, la moitié des plantes sont mortes. Alors ils les jettent, et ils en rachètent. Ca n'a pas de sens"!

Pour contacter Sabrina Izza: brumelaboutique.com Coaching à domicile d'une heure: 59€. Coaching par visio de 30 minutes: 29€.