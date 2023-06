Cette exposition immersive et interactive va vous surprendre à Nice

Le concept des expositions-expériences se développe. A Nice, c'est la première fois que l'exposition interactive et immersive Dimension Enigma est proposée, au niveau 1 du Centre Commercial Nicétoile. Pour le moment, à faire uniquement le mercredi, le samedi et le dimanche. L'idée est de plonger dans l'univers de Nikola Tesla, un génie (un peu oublié) de l'électricité.

Une exposition-expérience mêlant son, lumière et décors

Dimension Enigma est plus qu’une simple exposition, c’est une véritable expérience à vivre en famille. Vous entrez dans un univers étonnant, inspiré de l'inventeur Nikola Tesla, et vous partez à la découverte de ses expériences farfelues dans des décors immersifs et interactifs.

Vous explorez huit pièces immersives, chacune avec son ambiance sonore et lumineuse, et vous résolvez des énigmes et des mystères qui vous permettent d’avancer dans le parcours. Vous découvrez les inventions incroyables de Tesla, comme le courant alternatif, la bobine Tesla, le principe de télécommande, et bien d’autres.

Vous faites face à son obsession de l’électricité et à la porte inter-dimensionnelle, qui vous réserve quelques surprises… Serez-vous capables de sortir de cette dimension parallèle ? Il faut tester, pour être (vraiment) branché !

Dimension Enigma

Les informations pratiques pour réserver votre visite et entrer dans une dimension insolite inspirée par Nikola Tesla

Dimension Enigma est ouverte depuis mercredi 24 mai et jusqu'au jeudi 31 août 2023. En partenariat avec France Bleu Azur.

Les horaires sont les suivants :

Mai et juin : mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 20h

Juillet-août : du mercredi au dimanche de 14h à 20h

La durée de la visite est d’environ 50 minutes. Le tarif plein est de 15€, le tarif enfant (4 à 12 ans) est de 10€ et l’entrée est gratuite pour les moins de 4 ans.

Plus d'infos