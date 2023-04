Cette jeune apprentie de 18 ans représente le nord au championnat de France du dessert

La future génération des pâtissiers d'excellence était à Lille ce mardi. Huit apprentis âgés de 18 à 25 ans ont participé au championnat de France des desserts. Tous ont remporté un concours régional avant cette finale nationale qui se déroulait pour la première fois dans la capitale du Nord, au lycée hôtelier international de Lille. Margaux Moura représentait le nord et l'Île-de-France.

ⓘ Publicité

Une Pavlova imposée à tous les candidats

La jeune femme de 18 ans, qui apprend son métier à Gouvieux (Oise), devait présenter deux desserts pour cette compétition. Une préparation "signature" au choix : celui qu'elle a présenté au concours régional. Margaux a nommé le sien La Naissance de Néroli. Une préparation à la fleur d’oranger dans une bavaroise réhaussée d’un biscuit à l’orange sanguine. Le tout accompagné de pétales de meringues au chocolat blanc. Margaux et les huit autres candidats devaient également revisiter la Pavlova. Un classique.

"La Naissance de Néroli" de Margot Moura. © Radio France - Thibault Delmarle

Pendant une vingtaine de minutes, la candidate a pu s'installer sur une table pour élaborer une recette pour ce deuxième dessert, sur une feuille blanche, à partir d'une liste d'ingrédients proposés par l'organisateur du concours, Cultures Sucre. "Je vais partir sur une Pavlova exotique avec un sorbet au citron. Je me rajoute une difficulté en ajoutant un chocolat tablé, c'est un chocolat que l'on fait fondre à une certaine température, que l'on fait redescendre et que l'on fait remonter.(...) ça reste croquant", explique la pâtissière, déterminée.

Une épreuve de près de 5 heures

Pour ce concours, la représentante du nord est assistée d'une petite main : Judith. En formation pâtisserie dans ce lycée lillois, elle prend sa mission très à cœur : "je veux bien faire, je veux l'aider pour qu'elle puisse réussir, je serais très fière qu'elle gagne" raconte Judith en s'afférant à éplucher des fruits.

Margot a ensuite présenté ses desserts à un jury de professionnels. © Radio France - Thibault Delmarle

La dégustation qui a eu lieu en fin d'après-midi ce mercredi représentera la majorité de la note finale, mais des jurés ont assisté à toute la préparation des desserts.

Parmi eux, Quentin Bailly, chocolatier lillois. Il est attentif à l'attitude des jeunes pâtissiers. "On regarde la capacité qu'ils ont à s'organiser dans l'espace et à travailler le plus proprement possible." Après plus d'une heure d'épreuve, ce chocolatier a déjà pris pas mal de notes et relève que le niveau de cette édition est très bon : " les huit candidats sont plutôt homogènes, mais il y en a quelques-uns qui commencent à se détacher." (...) "Elle en fait partie" répond le chocolatier lorsqu'on lui demande si Margaux tire son épingle du jeu. Le classement des huit candidats sera annoncé ce mercredi soir à 18 heures, en même temps que celui des "pro" qui eux concourent ce mercredi.