Cette retraitée nordiste est en lice pour le quiz des champions sur France 2

Elle est en lice pour le titre de champion des champions ! Colette, 67 ans, habitante de Millonfosse près de Saint-Amand-les-Eaux participe ce samedi soir au Quiz des champions, sur France 2.

Cette retraitée nordiste, deuxième plus grande championne de l'émission Questions pour un champion (France 3), a été sélectionnée pour défier neuf autres grands gagnants de jeux télés (Slam sur France 3, Tout le monde a son mot à dire sur France 2, Les 12 coups de midi sur TF1).

Colette (4e en partant de la gauche) sera opposée à neuf autres grands champions de jeux télé. - Christophe Lartige / FTV

Colette avait déjà été choisie pour le premier Quiz des Champions, en octobre 2021, mais elle avait été éliminée dès la deuxième manche. Alors lorsqu'on l'a rappelée pour lui proposer cette nouvelle participation, elle n'a pas hésité une seconde. "J'ai dit oui tout de suite, raconte-t-elle. Surtout que l'ambiance sur le plateau est vraiment très sympa, il n'y a pas une ambiance de compétition...sauf quand le jeu est lancé, là on se donne à fond. Sinon on rigole bien !"

Pas d'entrainement type

Sur le plateau, ces 10 pros de la culture générale vont s'affronter au cours de quatre manches, avec au programme : des questions de rapidité, des listes, des QCM, des questions en rafale... Mais comme à chaque fois, Colette ne s'est pas vraiment entrainée en amont.

"Ce qu'il faut, c'est garder l'esprit curieux. Bon...je ne dis pas qu'on ne révise pas un peu quand même les dernières victoires sportives par exemple. Mais il n'y a pas de préparation type."

Cette ancienne professeur d'histoire-géo a l'habitude de se cultiver en lisant beaucoup, et en regardant des émissions. Et elle a son domaine de prédilection. "J'ai une préférence pour tout ce qui est artistique, comme la peinture ou l'architecture, mais j'aime bien tout ce qui est people."

Aider la recherche contre le cancer

Le vainqueur de l'émission recevra un chèque de 20.000 euros à reverser à l'association de son choix. "Si je l'emporte, ce sera pour l'institut Curie qui lutte contre le cancer, explique Colette. J'ai moi-même été victime d'un cancer, alors ça me touche personnellement, mais plus globalement je trouve que c'est vraiment le genre d'association qui a besoin d'aide."

Reste à savoir jusqu'où la retraité nordiste, avec une trentaine d'émissions au compteur, va aller ? "Vous savez moi, je réponds quand on m'invite. Si mon téléphone sonne et qu'on me dit 'est-ce que vous avez envie de venir ?', je dis oui !"

Le Quiz des champions présenté par Cyril Féraud, c'est ce samedi soir à 21 heures 10 sur France 2.