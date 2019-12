Cette vencoise de 10 ans représente les Alpes-Maritimes à "Prodiges" l'émission de musique classique

Alpes-Maritimes, France

Le show de Noel, "Prodiges" saison 6 est diffusé ce jeudi soir sur France 2 à 21H05. Deux azuréennes y participent, elles viennent de Saint paul de Vence et de Vence. L'une est une prodige de la danse classique l'autre de la flûte traversière et cette jeune flûtiste de talent est dans le studio de France Bleu Azur ce jeudi matin à 8H20. Mélodie Seguin a 11 ans et joue depuis l'âge de 6 ans de la flûte.

Une passion pour la flûte

Elle a débuté au conservatoire municipal de Vence où elle suit chaque semaine une heure et demi de cours de solfège pour apprendre à déchiffrer la musique, une heure de flûte et joue dans l'orchestre symphonique. Mélodie a participé à plusieurs concours et remporté le premier prix du conservatoire du département. Elle fait aussi partie de l'orchestre symphonique des arts où elle est soliste, l'an dernier elle a joué dans la cathédrale de Vence. Elève de sixième au collège de La Colle Sur Loup, elle a aménagé ses horaires pour s’entraîner davantage. Tous les jours elle pratique entre 40 minutes et une heure et demi l'instrument.

Des débuts performants

Elle a crée une chaîne Youtube, où on la voit jouer. Dans l'émission de ce soir, elle interprétera une version à la flûte traversière..d' "All I want for christmas" de Mariah Carrey. Son rêve ? devenir flûtiste professionnelle ou cheffe d'orchestre.