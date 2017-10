Chablis fête ses vins avec la légende du cyclisme Bernard Hinault

Pour la 69e année, Chablis a mis à l'honneur ses vignerons à la fête des vins : baptême du millésime 2017, défilé de la confrérie des piliers chablisiens, et dégustation bien sûr, le tout sous le haut patronnage de Bernard Hinault, légende du cyclisme, 5 fois champion du tour de France.

Chablis a célébré ses vins ce week-end lors de la 69e édition de la fête des vins.

Comme le veut la tradition, le millésime 2017 a été baptisé avant le défilé de la confrérie des piliers chablisiens, aux cotés d'un président d'honneur de choix : Bernard Hinault, star de la petite reine, de quoi attirer les fans depuis l'enfance. "C'est une légende vivante, on ne peut pas passer à côté d'un monsieur pareil" se réjouit Alain après avoir pris la pose avec Bernard Hinault.

D'autres préfèrent les autographes, ou simplement une petite phrase pour rendre hommage à leur idole, comme Pierre :

"Je voulais juste vous dire que quand j'étais gamin, vous m'avez fait rêver et j'espère qu'un jour l'a relève sera assurée."

Bernard Hinault lui ne boude pas son plaisir : "C'est l'occasion de se rencontrer, explique-t-il, alors que quand on est pris dans le tour de france ce n'est pas évident, on a pleins d'obligations, là on est beaucoup plus détendu".

Mais l'ambiance bon enfant ne lui fait pas oublier sa mission d'ambassadeur du chablis pour "préserver ce terroir," dit-il.

"Moi je viens de la terre, mes grands-parents étaient paysans, je l'ai été pendant 20 ans, en plus en France on a la chance d'avoir des vins extraordinaires, dont le Chablis."

Le Chablis dont Bernard Hinault fera la promotion jusque dans ses terres bretonnes, promet-il : "Mon rôle c'est aussi de le faire découvrir, parce qu'en Bretagne, tout le monde ne connait pas le Chablis."

Pour ça la confrérie des piliers chablisiens lui fait confiance, elle ne l'a pas choisi au hasard : Bernard Hinault, c'est un modèle explique Yvon Vicoret, grand architrave de la confrérie :"Avec les difficultés qu'on vient d'affronter depuis 3 ans dans le chablisien avec la grêle, il faut du courage et de la volonté, comme Bernard Hinault avec les 500 000 kilomètres qu'il a parcouru tout au long de sa carrière, c'est une belle image pour nous..."

Avant de remettre la tête dans le guidon, nos viticulteurs ont fait déguster leurs vins, pour le plus grand bonheur des visiteurs.