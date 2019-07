Chaillac mise sur le tourisme et lance un village de bungalows

Chaillac, France

Un petit pont de bois, des haies de fruitiers, une vue dégagé sur le lac... La commune de Chaillac coche toutes les cases pour s'imposer comme l'une des destinations "campagne" que veut mettre en avant Berry Province, en charge du développement touristique de l'Indre et du Cher. Et le maire, Gérard Mayaud, sait y faire pour vanter son village de bungalows : "Ici, il y a une _quinzaine de terrains viabilisés_. On les loue 3 euros du m2. Ensuite, les gens installent leur bungalow et voilà. Regardez comme ils sont bien : pas de pollution lumineuse la nuit, on voit les étoiles, le lac pour pêcher, pas de bruit, le calme... et puis toutes ces jolies choses à découvrir en Berry !"

Même pas encore inauguré, le projet a su séduire : 5 terrains sont loués, un sixième est en passe de l'être.

Sur la terrasse de leur toute nouvelle acquisition, ce couple de Belges regarde le tour de France en buvant un thé : "C'est super bien équipé, et il y a la clim. On est bien ici. Au départ, on allait au camping pour Monsieur qui veut pêcher. Et puis on a acheté ce mobilhome et on espère y passer six mois par an".

Leur voisin aussi est installé là pour un semestre. Roland, Marseillais d'origine et presque Berrichon d'adoption, ne tarit pas d'éloge sur son nouveau petit paradis : "Ici c'est calme. On est bien. J'ai acheté ce mobilhome de 37m2, et c'est vraiment bien. J'ai déjà planté mes courgettes, mes patates et mes tomates... Je vois des amis, je prends le temps... _J'espère bien y passer ma retraite, au moins 6 mois dans l'année_..."

De quoi faire plaisir à Gérard Mayaud, le maire de Chaillac, à l'origine du projet : "J'aimerais voir plein d'autres villages comme cela dans l'Indre. Ca participe à l'attractivité de notre territoire. Les gens viennent ici chercher le calme, ils reçoivent les petits enfants, ils se promènent, ils visitent..."

Les terrains sont loués 3 euros du m2. Ils mesurent entre 400 et 750 m2.