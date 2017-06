Chailland : la musique française à l'honneur avec la 6e édition du festival "Brassens & cie"

Pour la 6e édition du festival, le village de Chailland continuera à rendre hommage au poète sétois, mais pas seulement. Cette année, la liste d'artistes s'est allongée. La musique française sera donc mise à l'honneur tout ce dimanche.

Entre deux allers-retours avec les camions qui transportent le matériel indispensable, François Soutif prend le temps de se poser. Il fait partie de l'association qui organise l’événement (ARC Concert). "Dès 13h30, comme tous les ans, il y aura plein de petites scènes dans les plus beaux coins du village. Mais cette année, on ne se contente pas que de Brassens, on élargit le répertoire : Barbara, Nougaro, Renaud, etc", sourit-il. Toute la journée, ce seront des amateurs, des chorales, et même des écoles qui chanteront et rendront hommage aux plus belles chansons du répertoire français, avant un concert de clôture à 21h, et le groupe de Rennes, LadyBug'N Co.

Plus d'une millier de personnes attendues dans le village

"Brassens a cette capacité que peu de chanteurs ont : qu'importe la génération, le milieu social, tout le monde est capable de chanter une de ses chansons. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, s'enthousiasme François Soutif, bien content d'avoir allongé la liste des artistes. Et puis, ce qui est bien avec Brassens, c'est qu'il supporte l'arrangement, on l'a bien vu ces dernières années. Ca peut sonner rock, ou même bossa nova, ça marchera ! On peut tout inviter avec les chansons qu'il a léguées. C'est convivial et chaleureux et c'est pour ça que les gens se retrouvent". Pas besoin de mettre la main au portefeuille, tout y est toujours gratuit. Le village devrait donc encore accueillir plus d'un millier de curieux.