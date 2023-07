Chaleur en Alsace : les Bas-Rhinois profitent aussi des gravières allemandes

Alors que la température a atteint 38 degrés dimanche 9 juillet et que de nombreux départements étaient en vigilance orage et canicule , des Bas-Rhinois ont décidé de prendre le chemin de l'Allemagne pour profiter de ses gravières moins fréquentées.

C'est un petit coin de paradis à une demi-heure de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin. Jennifer à pris la route depuis Geispolsheim pour profiter de la journée à la gravière de Schutterwald, avec un programme bien rempli : "Baignade, jeux de société, goûter, on a pique-niqué à midi et puis voilà !", raconte-t-elle le sourire au lèvre, entourée de son mari, de ses enfants, de deux amies, et d'un paddle, près à être mis à l'eau.

Un lieu moins fréquenté que les lacs alsaciens

Elle aurait aussi pu le faire en Alsace, au Lac Achard par exemple, qu'elle connait bien, mais cela aurait été différent. Ici, l'esprit est "plus nature", selon elle : "Il n'y a pas la route qui passe juste à côté, on n'entend pas les voitures et les camions passer, il n'y a pas trop de monde, ce n'est pas surfréquencé comme les lacs qu'on peut avoir à Strasbourg. Nous on est plutôt piscine ou lac dans les Vosges, là où il y a moins de monde", explique-t-elle.

"Il y a pas mal de coins d'ombre ici, contrairement à certains lacs où c'est très compliqué de trouver un peu d'ombre", ajoute-t-elle. A quelques mètres, Marguerite lit une revue française. L'Allemande est habituée à croiser des français aux abords de la gravière, attirés par la sécurité de la baignade surveillée et par la grande pelouse : "c'est complètement normal, le lac est pour tout le monde, c'est bien ! J'aime bien ça".

Le lac de Shutterwald est gratuit et surveillé. © Radio France - Paola Guzzo

Corinna travaille dans le biergarten qui fait face à la gravière, un petit bar d'extérieur. Elle a aussi son hypothèse sur la raison pour laquelle les touristes français trouvent le chemin de la gravière de Schutterwald : "J'aime bien les touristes français, ils viennent souvent le week-end ou le vendredi parce qu'il n'y a pas de biergarten en France...", explique-t-elle avec un sourire. Jennifer et sa famille l'ont évoqué, ils termineront peut-être la journée un petit verre à la main.

