Challans : Michel Drucker, ce soir sur scène pour la dernière de sa tournée

Michel Drucker sera ce soir sur la scène de salle Louis-Claude Roux, à Challans, pour la dernière de date de sa tournée en région. Son seul en scene s' intitule "De vous à moi". "Ca m'a fait du bien" dit Michel Drucker, "Je sors de deux années très compliquées. J'ai été opéré du cœur et je n'étais certain de reprendre ni mon métier, ni la scène. Ce soir, c'est la 24ème ville que je fais depuis janvier et je suis très content. J'ai maintenant le virus d'être sur scène et je ne peux plus m'en passer". Michel Drucker retrouvera la scène à la rentrée à Paris.

Michel Drucker et ses souvenirs en Vendée

Michel Drucker connait bien la Vendée : "J'ai ma belle famille qui est originaire de La Chaume, aux Sables d'Olonne, et quand j'étais tout jeune, mon premier boulot était moniteur d'enfants sur la plage de Cayola". Michel Drucker se souvient aussi d'être venu voir des matchs de basket à Challans "dans une autre vie".

"De vous à moi", à Challans à la salle Louis-Claude Roux, à 20h . 25 euros l'entrée.