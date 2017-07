Chalon dans la Rue: clap de fin ce dimanche 23 juillet 2017

Chalon-dans-la-Rue fêtait sa 31e édition cet été, environ 200 000 visiteurs étaient attendus à ce festival des arts de rue, l'un des plus importants en France!

De la magie, du cirque, de la danse, du théâtre, de la pyrotechnie un peu partout en ville... Comme chaque année Chalon-dans-la-Rue a proposé une programmation éclectique! Près d'un millier de spectacles au total dans le "in" et dans le "off", en grande majorité totalement gratuits... Plus de 200 000 spectateurs étaient attendus en quelques jours du mercredi 19 juillet à ce dimanche 23 juillet pour la clôture...

Le spectacle, autour du thème de la royauté, s'intitule "pur laine", un nom plutôt bien trouvé! © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le "in" on a compté cette année 16 compagnies; elles étaient 138 dans le "off". Toutes sont venues de la France entière pour donner un maximum de visibilité à leur travail. Place de l'hôtel de ville, notre reporter a assisté par exemple à la représentation de "Pur Laine", spectacle de la Compagnie Musicabrass, une compagnie de fanfares de rue, un peu atypique venue de l'Isère. Le spectacle qu'ils ont joué était autour de la royauté. Nolwenn, étudiante dijonnaise de 21 ans, Stéphane, un autre Dijonnais et Laetitia, une jeune femme originaire de Chalon-sur-Saône ont adoré! "C'était super sympa, j'ai beaucoup aimé" commente la jeune femme, "la musique donne vraiment de la vie... Et puis ils nous ont fait rire parce qu'on voit un chef d'orchestre qui martyrise les gens, un monsieur qui ressemble un peu à Louis de Funès... Bref c'est exagéré, c'est du théâtre et c'est ça qui est drôle". Stéphane poursuit: "j'habite Dijon depuis 4 ans maintenant, j'étais assez curieux de découvrir l'ambiance chalonnaise!" Stéphane qui conclut: "on a vu quelques petits spectacles musicaux, quelques petits spectacles de rue on est pas resté très longtemps mais justement c'est ça l'avantage: on peut s'arrêter, si on trouve quelque chose d'intéressant on reste sinon on peut zapper rapidement et puis passer à un autre!"

Les affichettes qui ont fleuries un peu partout en ville vont pouvoir être remisée au placard, maintenant rendez-vous à l'été 2018 pour n prochain Chalon-dans-la-Rue! © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis sa création en 1987, Chalon-dans-la-Rue s'est imposé comme l'un des plus importants festivals de théâtre de rue organisé en France.