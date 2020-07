Le festival "Chalon dans la rue" donne des nouvelles

Malgré l'annulation de Chalon dans la rue, les organisateurs du festival ont voulu garder le contact avec les chalonnais et tous les spectateurs qui fin juillet se retrouvent sur les bords de Saône. Ils viennent de lancer l'opération "et si on se donnait des nouvelles? ".

Cette semaine ce devrait être la fête avec Chalon dans la Rue. Le festival des arts de la rue devrait battre son plein mais avec la crise sanitaire et comme tous les festivals, il a été annulé. Les organisateurs ont voulu garder le contact avec les chalonnais et tous les spectateurs qui aiment ce festival.

Prendre sa plus belle plume et écrire quelques mots

Les organisateurs ont donc lancé l'opération "et si on se donnait des nouvelles". Le principe : demander aux chalonnais et à tous les amoureux du festival de prendre leurs plus belle plume pour écrire quelques mots sur ce qu'ils aiment, leurs souvenirs. Plus de 70 cartes postales ont déjà été reçues.

Les comédiens de la compagnie SF travaillent à partir des cartes postales reçues © Radio France - Stéphanie Perenon

Les cartes postales serviront à des comédiens qui vont déclamer ces mots un peu comme les crieurs publics en ville sans donner rendez-vous aux spectateurs. Ensuite, ce sera la surprise. Sébastien de la Compagnie SF travaille justement sur ces mots pour ces prochaines représentations.

Sébastien de la compagnie SF travaille sur les mots pour ces prochaines représentations

Pour laisser vos mots, vous trouverez des boîtes aux lettres de Chalon dans la rue en ville. Il y en a une par exemple dans le hall de la mairie. Vous pouvez aussi le faire en version numérique à l'adresse : communication@chalondanslarue.com

L'une des boîtes aux lettres destinées à recevoir les cartes des chalonnais, ici à l'Abattoir le centre national des arts de la rue a Chalon sur Saône © Radio France - Stéphanie Perenon

Chalon dans la rue donne rendez-vous aux spectateurs avec les Rendez-vous D'Automne. Durant trois week-end, des spectacles de rue sont prévus. Pour le moment seules les dates sont connues. Il s'agit des 29-30 août, des 25-26-27 septembre et des 30-31 octobre et 1er novembre. Pour ce qui est des représentations, c'est encore le mystère. Ça dépendra de la situation sanitaire.