Chalon dans la rue revient avec des jauges mais pas de pass sanitaire

C'est le grand retour de Chalon dans la rue ! Après une année sans édition estivale en 2020, le festival des arts de la rue se tient cette année du 21 au 25 juillet 2021. Cinq jours de spectacles et de représentations, en très grande majorité gratuits, mais avec quelques aménagements pour respecter les consignes sanitaires liées au Covid-19.

Pas de pass santaire mais des jauges pour les spectacles

"Pas de pass sanitaire" annonce Bruno Alvergnat en charge du festival pour la direction de l'Espace des arts de la rue à Chalon, "mais une édition malgré tout soumise à des restrictions avec des jauges pour les spectacles." Il faudra en revanche un Pass spectacles à réserver, "on se présente avec et comme d'habitude s'il y a de la place on peut voir le spectacle, et sinon on peut aller en voir un autre qui se déroule au même moment." Les organisateurs ont choisi de mettre en place "un barriérage léger pour faire rentrer les personnes munis de pass gratuit. On espère que ca n'entravera pas trop la liberté de circulation qui nous est si chère dans les arts de rue."

Une édition 2021 différente mais aussi fournie qu'en 2019

Une édition 2021 forcément différente du fait de la crise mais avec "beaucoup d'impatience et d'envie" explique Pierre Duforeau, le directeur artistique de Chalon dans la rue. "On sent qu'il y a une envie des compagnies de retrouver le public et une impatience aussi du public". Un festival qui propose d'ailleurs autant de compagnies qu'en 2019, lors de la dernière édition qui s'est tenue. 127 compagnies sont attendues, 87 sur le OFF et 19 pour le IN. Un plateau d'artistes très fourni, "avec des compagnies historiques des arts de la rue", poursuit le directeur artistique, et une édition qui fait aussi la part belle à la jeune création, "on a cette volonté de repérer ces compagnies émergentes et de mettre en avant ces nouvelles écritures", explique Pierre Duforeau.

Ouverture vers les arts numériques et visuels

Autre particularité le festival s'ouvre cette année encore à des projets qui ne sont pas du spectacle vivant, on pourra découvrir des installations de plasticiens, des projets d'arts numériques comme des parcours d'affiche sen réalité augmentée, "une autre manière de proposer de l'art au cœur de la ville" promet le directeur artistique de Chalon dans la rue.

Comme les années précédentes, un hébergement temporaire et gratuit est ouvert sur les berges de la Saône le temps de cette édition 2021.

→ Ouverture de la billetterie en avant-première ce vendredi 9 juillet 2021 pour les Chalonnais.e.s au Kiosque multimédia du square Chabas à Chalon, de 14 à 18 heures et le samedi 10 juillet au même endroit de 9 à 12 heures. Et dès le 12 juillet pour tout le public ici.