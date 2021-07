"Chalon dans la rue" : une édition moins festive, mais du spectacle quand même !

La version 2021 du festival "Chalon dans la rue", est forcément inédite, entre le pass sanitaire nécessaire et les jauges en vigueur pour accéder aux spectacles. Reportage avec des festivaliers heureux quand même de retrouver du spectacle vivant. Le festival prend fin dimanche 25 juillet.

Annulé pendant l'été 2020 à cause du Covid-19, le festival des arts de la rue, "Chalon dans la rue", bat son plein depuis mercredi 21 juillet 2021. Il dure jusqu'à dimanche soir, avec plus de 120 compagnies artistiques présentes, soit près de 700 artistes. La pandémie n'étant pas terminée, le festival a dû s'adapter, avec quelques contraintes.

Un pass (et des jauges) pour assister aux spectacles

Pour obtenir un bracelet (gratuit), sésame indispensable pour accéder aux spectacles, plusieurs options : être doublement vacciné, avoir un test PCR négatif de moins de 48 heures ... ou se faire tester sur place. C'est possible aux deux "portes", Place de la Gare et au "Clos bourguignon" (12 avenue Monnot).

REPORTAGE - Comment se déroule l'arrivée au festival ? Copier

Ensuite, en plus de l'obtention d'un bracelet, l'accès aux performances est conditionné aux jauges des lieux. Il ne faut donc pas hésiter à anticiper pour certains spectacles, afin d'être sûr de pouvoir y assister.

Une tente est installée devant la gare pour la délivrance des bracelets © Radio France - Adrien Beria

Le bonheur de voir du spectacle vivant

Malgré ce contexte inédit, les milliers de festivaliers présents (plus de 7000 sur les deux premiers jours, mais le pic est attendu entre vendredi et dimanche) sont majoritairement heureux. Heureux de revoir enfin du spectacle et de l'art "en vrai".

Comment les festivaliers ressentent ce format inédit de Chalon dans la rue ? Copier

Guilhem, musicien et dans un troupe qui mélange le cirque et la danse, nous donne son sentiment sur le festival Copier

Demandez le programme

Le festival se termine dimanche soir, vous avez donc tout le weekend pour faire le tour du programme. Une fois sur place, vous pourrez en récupérer un à la "Place des Publics" (Square Chabas, 33 rue de la Banque).