Châlons-en-Champagne commémore les 100 ans du choix du soldat inconnu américain

Châlons-en-Champagne renoue avec 100 ans d'histoire et de relation franco-américaine. Démarrées le 15 octobre, les commémorations du centenaire du choix du soldat inconnu américain se terminent ce dimanche 24 octobre avec une cérémonie sous la bannière étoilée et le drapeau tricolore.

Depuis le vendredi 15 octobre, Châlons-en-Champagne a pris l'accent américain. Des événements, jeux et animations se multiplient aux quatre coins de la ville pour commémorer le centenaire du choix du soldat inconnu américain.

C'est une partie plutôt méconnue de l'histoire de la Marne. Le 24 octobre 1921, un sergent américain se rend à Châlons-en-Champagne pour choisir la dépouille qui deviendra le soldat inconnu américain. Face à lui, quatre cercueils. Deux viennent de l'Aisne, un de la Meuse et un autre de Meurthe-et-Moselle. Si Châlons-sur-Marne (nom de Châlons-en-Champagne cent ans auparavant) est choisie comme lieu de cette cérémonie, c'est parce que la ville est à la croisée des voies ferrées de l'époque. "Ensuite, c'était facile, décrit Jean-Marie Foggea, conseiller municipal en charge du monde combattant. Le corps est parti de Châlons en direction de Paris. Puis Paris vers Le Havre avant de rallier New-York par bateau et d'être enterré au cimetière d'Arlington à Washington."

La vraie histoire de Châlons-en-Champagne

Ce temps de trajet en plus du protocole mémoriel, donnera la date emblématique du 11 novembre outre-Atlantique ; jour lors duquel les Américains célèbrent l'inhumation de leur soldat inconnu. "Nous aussi, d'ordinaire, nous fêtons cet événement bilatéral le 11 novembre, explique Jean-Marie Foggea. _Alors quand on a évoqué la possibilité de faire ça le 24 octobre, les gens se sont dits "Tiens, pourquoi le 24 ?" Et bien parce que la vraie histoire commence le 24, tout simplement !_"

_Les Américains sont nos frères, donc on doit tout mettre en œuvre pour les honorer._" -- Jean-Marie Foggea, conseiller municipal

Le clou du spectacle pour cette semaine américaine à Châlons-en-Champagne, aura donc lieu ce week-end du 23 et 24 octobre. Au programme le samedi, des activités auront lieu toute la journée avec notamment la "veillée" dans le hall de l'Hôtel de Ville. Pour Jean-Marie Foggea, "ce sera un moment particulier. Un cercueil sera exposé au centre du hall de la mairie et les Châlonnais pourront se déplacer autour : exactement comme l'ont fait les Châlonnais il y a 100 ans. A la différence qu'il y avait quatre cercueils en 1921." Il ajoute que "c'est le moment parfait pour les Châlonnais de communier avec leur histoire. J'attends ce moment avec beaucoup d'impatience. D'autant que le lendemain sera bien plus officiel."

Dimanche, le maire de Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu, recevra pour une cérémonie militaire de nombreuses personnalités locales et internationales. Une cinquantaine de soldats américains venant de Ramstein, la base militaire américaine en Allemagne, seront aussi présents.

