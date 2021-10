Chamberet : le festival d'accordéon est de retour après son annulation l'an dernier

C'est la fête à Chamberet ce week-end. La commune corrézienne retrouve son festival d'accordéon. Il n'avait pas eu lieu l'an dernier en raison de l'épidémie de covid. Alors cette 16ème édition de ce festival dédié surtout au musette est certes réduite, trois jours au lieu d'une semaine et un chapiteau trois fois plus petit que les années précédentes, était très attendue.

Des festivaliers venant de toute la France

Dès vendredi la ferveur des premiers arrivants était visible. Le festival a tant manqué l'an dernier. "On est des amoureux du musette alors on peut pas s'en passer" résume pour tous André venu spécialement des Hautes-Pyrénées. D'ailleurs comme lui beaucoup sont venus de loin. Parmi les premiers arrivés par exemple un couple qui a fait la route depuis la Normandie. Ou encore Odile et Mario venus de Vezoul. Et Mario l'assure "on serait venus même de plus loin". Bernard Rual, l'accordéoniste fondateur du festival et maire de Chamberet avait recensé 57 départements représentés en 2019. "Ça veut dire que ça a une ampleur nationale !"

Le festival de Chamberet attire des gens de toute la France qui se retrouvent d'année en année. Dans ce groupe des amis de Normandie et des Haute-Pyrénées. © Radio France - Philippe Graziani

Des camping-cars en grand nombre

Bernard Rual sait qu'en trois jours le festival 2021 n'accueillera pas 5000 personnes comme d'habitude. Mais l'essentiel était de ne pas annuler encore une année. Une édition qui a donc surtout le mérite d'exister. "C'est une transition pour l'année prochaine" assure-t-il. Et il se réjouit de voir arriver de nombreux habitués. Dès ce vendredi le parking des camping-cars de la ville était plein notamment. "Tout le monde a bien compris l'idée" conclut le directeur du festival. L'année prochaine la fête sera bien plus grande encore.