Chambéry, France

Ils font désormais partie du paysage de Chambéry... Les bancs décorés du Boulevard de la Colonne ont besoin de faire peau neuve. La ville veut les rénover avant les journées du patrimoine programmées les 15 et 16 septembre prochains.

Certains bancs doivent être rénovés © Radio France - Christophe Van Veen

C’est dans cet esprit, que la Ville lance un appel à création artistique. Tous ceux qui ont envie de décorer des bancs sur le boulevard du centre-ville doivent se faire connaître et présenter leur projet avant le 15 juillet 2018.

Un comité de sélection, composé d’élus, mais également de membres spécialisés dans la création artistique, choisira parmi les dossiers reçus, les 10 candidats qui réaliseront leur projet. Une somme forfaitaire de 150 € sera allouée, par dossier, pour l’achat du matériel nécessaire à la réalisation du projet. Les bancs désignés seront préparés par les services techniques de Chambéry pour faciliter le travail des artistes.

La réalisation du banc devra se dérouler du 10 au 16 septembre 2018. Le public sera appelé à voter pour un banc, pendant les journées du 15 et 16 septembre. Le comité de sélection annoncera le banc primé le 16 septembre en fin de journée. L’artiste ayant réalisé ce banc recevra un prix de 500 € !

Les bancs seront refaits à neuf pour le mois de septembre © Radio France - Christophe Van Veen

INFORMATIONS PRATIQUES

Les dossiers sont à envoyer avant le 15 juillet 2018 au service culture Hôtel de ville : place de l’Hôtel de ville, BP 11105, 73011 Chambéry cedex. Ils doivent contenir un CV et les coordonnées du candidat, éventuellement un book, un croquis ou projet de la réalisation, vue sous différents angles, les mesures précises et les données techniques, le temps de réalisation prévu etc.

Pour plus d’informations : service culture 04 79 60 23 63 / 04 79 60 23 65 ou culture@mairie-chambery.fr