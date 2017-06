À Chambéry en Savoie, l'art descend dans la rue

Huit sculptures monumentales de Livio Benedetti sont installées pour tout l'été en différents endroits de Chambéry. L'occasion de rendre hommage à l'artiste savoyard décédé il y a cinq ans et de faire découvrir son oeuvre aux passants.

L'initiative est venue de l'Association des Amis de Livio Benedetti qui travaille à promouvoir l'oeuvre du sculpteur. L'association s'est créée après le décès du sculpteur à l'automne 2013. L'atelier de Livio Benedetti, accroché aux contreforts de la Chartreuse à Apremont, est resté tel quel avec des oeuvres monumentales et d'autres plus petites. Un héritage sur lequel veillent les enfants et le frère de l'artiste disparu. Huit sculptures monumentales ont donc quitté l'atelier pour prendre leurs quartiers en ville pour tout l'été. Une vingtaine d'oeuvres plus petites sont exposées dans les anciens locaux de l'office du tourisme, boulevard de la Colonne, en centre ville où le public pourra également découvrir une reconstitution de l'atelier de Livio Benedetti et quelques-uns de ses textes. D'autres sculptures vont également prendre place dans une dizaine de commerces de la ville.

"Je trouve que l'art ne doit pas être caché dans certains endroits. L'art doit être au coeur de la ville, au coeur de la vie", Jean-Marc Mollard, président de l'association des Amis de Livio Benedetti

"Je suis déjà monté dessus"," moi je me suis couché dessus","moi je ne comprends pas parce qu'elle a une petite tête et des grosses jambes" , réactions d'enfants devant la Loreleï, sculpture de Livio Benedetti installée place St Léger

